視障男子倒路旁警民合力協助 員警一路扶持他進公車站
台中市后里區67歲視障男子搭公車外出散步，行動緩慢，搖搖晃晃，不慎跌坐路旁危險，轄區員警和熱心民眾協助，一路扶他過馬路，員警扶他抵達公車站牌後才離開，民眾看到街頭溫韾畫面受感動。
大甲警分局后里分駐所警員宋智郁、陳禹帆前天接獲119轉報，稱轄內有民眾跌倒路旁，員警趕到現場，發現跌倒男子視力不佳、行動遲緩，熱心民眾也在旁看顧周遭安全。
詢問之下得知，男子搭公車到后里內埔市場散步、吃小吃，走路時不慎跌倒摔傷，幸好熱心民眾協助撥打119報案並幫忙看顧周遭安全，救護人員與員警到達後，適當檢查包紮、聯繫男子家人，他堅持無礙，要自己搭公車至熟悉的診所再檢查。
員警考量男子視力不佳、行動不便，警員宋智郁當引路人，一步一步引導男子過馬路、進入車站等候公車，警員陳禹帆協助交通疏導，該名視障者對大家熱心的協助說很感動。
大甲警分局呼籲，駕駛通過路口時應減速慢行，禮讓行人優先通行，落實「路口慢看聽，行人優先行」的觀念，大家共同建立良好的通行環境，保障交通安全；民眾若發現年長者或行動不便者需要協助時，請及時給予幫助及關懷。
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