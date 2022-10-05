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慣竊狡猾變裝潛入民宅偷金牌 二度轄區遊蕩警攔查
王姓慣竊涉嫌上月29日潛入台南市學甲區一處民宅，竊取黃金製招財龜變賣14萬餘元，警方偵辦發現王嫌相當狡猾，犯案前三度變裝，昨發現王又在轄區疑尋找作案目標，警攔查警詢後依竊盜罪嫌送辦。
學甲警分局調查，住高雄市的46歲王嫌，有多次竊盜前科9月29日潛入學甲區新達里一處民宅，竊得一大三小黃金製招財龜，從商的陳姓屋主報案時稱，該4隻招財龜共22錢，是20多年前為保佑所開設店面生意興隆，至學甲區某廟宇求得，遭宵小竊走金牌相當無奈。
學甲派出所所長顏子健、警員鄭詠瑄、顏嘉鴻等人調閱監視器發現，王嫌犯案前、中、後，均穿著不同衣物，明顯是有備而來，以增加警方查緝難度，手法十分狡猾。
警持續不懈偵辦，掌握王嫌行蹤，昨發現再次進入學甲區，疑在尋找作案目標，警方及時攔查帶回派出所調查，警詢時王嫌坦承上情，稱竊得金牌變賣14萬3000元還債，全案依違反竊盜罪嫌移送偵辦。
學甲警分局分局長蔡宗昌呼籲，平時店家應加強防盜措施，除裝設監視器、強化鎖頭外，營業所得現金，於每日打烊時務必回收，貴重物品亦應鎖在保險箱內，增加歹徒行竊難度。
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