海釣船擱淺8人獲救釣客虛驚 返程撞暗礁幸好近岸際

新北市澳底籍「海狼8號」娛樂漁船，陳姓船長昨天凌晨搭載7名釣客前往萊萊磯釣場外海海釣，昨晚10點多返回時，在離岸約50多公尺處擱淺。幸好救援人員登船，協助釣客分批上岸。經查是因娛樂船撞到暗礁導致擱淺。

瑞芳警分局昨晚10時47分獲報，貢寮區台2線110.5K萊萊磯場外海，有娛樂船擱淺，需救護人員及員警到場協助。

福隆所警員張銘點到場處理，經了解，擱淺的是澳底籍海狼8號娛樂漁船，由陳姓船長搭載許男子等海釣客共7人，在昨天凌晨零時7分由澳底港報關出海，前往萊萊磯釣場外海釣魚，返程時不慎撞到暗礁造成船隻擱淺。