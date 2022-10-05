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海釣船擱淺8人獲救釣客虛驚 返程撞暗礁幸好近岸際
新北市澳底籍「海狼8號」娛樂漁船，陳姓船長昨天凌晨搭載7名釣客前往萊萊磯釣場外海海釣，昨晚10點多返回時，在離岸約50多公尺處擱淺。幸好救援人員登船，協助釣客分批上岸。經查是因娛樂船撞到暗礁導致擱淺。
瑞芳警分局昨晚10時47分獲報，貢寮區台2線110.5K萊萊磯場外海，有娛樂船擱淺，需救護人員及員警到場協助。
福隆所警員張銘點到場處理，經了解，擱淺的是澳底籍海狼8號娛樂漁船，由陳姓船長搭載許男子等海釣客共7人，在昨天凌晨零時7分由澳底港報關出海，前往萊萊磯釣場外海釣魚，返程時不慎撞到暗礁造成船隻擱淺。
現場海巡署派遣巡邏艇1艘18人、貢寮消防分隊派遣橡皮艇1艘警義消14人，到場登船協助釣客分批上岸，現場未有人員受傷。
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