7旬婦社區游泳池蛙泳 突歪斜溺水送醫不治

台北市北投區崗山路內社區大樓游泳池，70歲張姓婦人獨自在泳池內蛙式游泳，不料突然姿勢歪斜溺水，居民在約3分鐘後實施心肺復甦術，送醫急救仍不治。示意圖／ingimage

台北市北投區崗山路內社區大樓游泳池，今天傍晚5時許傳出溺水身亡案，70歲張姓婦人獨自在泳池內蛙式游泳，不料突然姿勢歪斜溺水，池畔邊居民在約3分鐘後察覺異狀，隨即救援，實施心肺復甦術後，送醫急救，張婦到院前失去生命跡象，全案初步排除外力介入，將報請檢察官司法相驗。

據悉，10月4日傍晚5點38分許獲報，崗山路內社區大樓一樓游泳池傳出溺水案，張姓婦人獨自慢速以蛙式游泳，游到泳池中央突然姿勢不對勁，疑為溺水，大約2、3分鐘後，池畔邊的居民發現婦人溺水，隨即救援將人拉離泳池，並CPR救援。

警方指出，社區住戶隨即報案，救護人員將張婦送醫，但到院前失去生命跡象，抵達醫院急救宣告不治。北投分局調閱監視器畫面，初步排除外力介入，有慢性疾病的張婦獨自一人游泳，突然姿勢傾斜疑似溺斃，全案已報請司法相驗，釐清死因。