快訊

量子研究共獲諾貝爾 3學者證明愛因斯坦「這理論」是錯的

陳時中自評疫苗政策90分 柯文哲露驚訝表情「怒飆3字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市名醫酒駕鬧事！驚恐婦按喇叭 遭咆哮飆罵「下車」

中央社／ 台北4日電

北市知名林姓醫師1日晚間酒後騎腳踏車，因不滿被蔡姓女駕駛鳴按喇叭，以肉身扛腳踏車擋車飆罵，蔡女因載有幼童心生畏懼向警方報案、提告，全案依法送辦。示意圖／ingimage
北市知名林姓醫師1日晚間酒後騎腳踏車，因不滿被蔡姓女駕駛鳴按喇叭，以肉身扛腳踏車擋車飆罵，蔡女因載有幼童心生畏懼向警方報案、提告，全案依法送辦。示意圖／ingimage

北市知名林姓醫師1日晚間酒後騎腳踏車行經基隆路二段，因不滿被30歲蔡姓女駕駛鳴按喇叭，以肉身扛腳踏車擋車飆罵，蔡女因載有幼童心生畏懼向警方報案、提告，全案依法送辦。

台北市警察局1日晚間7時48分獲報，指基隆路二段有人擋在路中，不讓人通行，隨即派員到場處理，發現有一名男子站在路中，且以肉身和腳踏車擋住其他車輛，造成基隆路二段南往北車輛回堵。員警立即將涉案男子拉至路旁，並疏導現場交通。

隨後30歲蔡姓女駕駛向警方指控，涉案男子無故攔車並對她咆哮，且要求她下車，但考量車上有幼童，且對方失控行為讓她和女兒心生畏懼，當場向警方報案、提告。

警方經調查了解，涉案的62歲林男向警方表示因心情不好，酒後騎乘腳踏車，不滿被蔡女鳴按喇叭，一時衝動才做出攔車行為。

警方現場宣告權利後，將林男當場依強制罪現行犯逮補，由於酒測值0.57毫克超標，依法告發酒後騎乘腳踏車，並帶回派出所製作筆錄後送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

腳踏車 酒駕

延伸閱讀

2個月內第2度酒駕遭逮 他這次酒測值0.46被送法辦了

挨批切割酒駕 高虹安競辦：難道要像沈慧虹瞎挺林智堅

北市男大生二度酒駕 松山警依現行犯逮捕

民眾黨林冠年選竹北市長遭爆酒駕 沈慧虹競辦：高虹安勿切割

相關新聞

影／基隆工安意外！電梯突下墜 安裝電話線工人慘夾死

吳姓科技公司吳姓工人，今天下午到基隆市基金一路一間工廠電梯拉電話線，施工過程，搬運貨物時，電梯不明原因自5樓往下墜落，吳...

北市名醫酒駕鬧事！驚恐婦按喇叭 遭咆哮飆罵「下車」

北市知名林姓醫師1日晚間酒後騎腳踏車行經基隆路二段，因不滿被30歲蔡姓女駕駛鳴按喇叭，以肉身扛腳踏車擋車飆罵，蔡女因載有...

畫面曝光！違停女開賓士直撞 人孔蓋工人慘被捲車底

桃園市桃園區昨天發生一起車禍，一名女子駕駛賓士車由紅線旁起步，未注意到前方人孔蓋上有工人施工，直接撞上並將他捲入車下，所...

7旬婦社區游泳池蛙泳 突歪斜溺水送醫不治

台北市北投區崗山路內社區大樓游泳池，今天傍晚5時許傳出溺水身亡案，70歲張姓婦人獨自在泳池內蛙式游泳，不料突然姿勢歪斜溺...

獨居翁闖馬路遭機車撞 倒地送醫隔天身亡

台北市萬華區桂林路昨天發生一起死亡車禍！一名85歲獨居的施姓老翁，因未走斑馬線，就獨自穿越馬路，當場遭董姓男子騎機車撞上...

高雄旗山軍卡擦撞轎車 車屁股板金慘遭撞凹

國軍29歲鍾姓男子駕駛軍用卡車，今天傍晚行經高雄旗山區中華路與延平一路時，不慎擦撞44歲官姓男子駕駛的轎車；所幸，只有車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。