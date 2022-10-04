北市名醫酒駕鬧事！驚恐婦按喇叭 遭咆哮飆罵「下車」

北市知名林姓醫師1日晚間酒後騎腳踏車，因不滿被蔡姓女駕駛鳴按喇叭，以肉身扛腳踏車擋車飆罵，蔡女因載有幼童心生畏懼向警方報案、提告，全案依法送辦。示意圖／ingimage

北市知名林姓醫師1日晚間酒後騎腳踏車行經基隆路二段，因不滿被30歲蔡姓女駕駛鳴按喇叭，以肉身扛腳踏車擋車飆罵，蔡女因載有幼童心生畏懼向警方報案、提告，全案依法送辦。

台北市警察局1日晚間7時48分獲報，指基隆路二段有人擋在路中，不讓人通行，隨即派員到場處理，發現有一名男子站在路中，且以肉身和腳踏車擋住其他車輛，造成基隆路二段南往北車輛回堵。員警立即將涉案男子拉至路旁，並疏導現場交通。

隨後30歲蔡姓女駕駛向警方指控，涉案男子無故攔車並對她咆哮，且要求她下車，但考量車上有幼童，且對方失控行為讓她和女兒心生畏懼，當場向警方報案、提告。

警方經調查了解，涉案的62歲林男向警方表示因心情不好，酒後騎乘腳踏車，不滿被蔡女鳴按喇叭，一時衝動才做出攔車行為。

警方現場宣告權利後，將林男當場依強制罪現行犯逮補，由於酒測值0.57毫克超標，依法告發酒後騎乘腳踏車，並帶回派出所製作筆錄後送辦。

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