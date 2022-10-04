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獨居翁闖馬路遭機車撞 倒地送醫隔天身亡
台北市萬華區桂林路昨天發生一起死亡車禍！一名85歲獨居的施姓老翁，因未走斑馬線，就獨自穿越馬路，當場遭董姓男子騎機車撞上，施雖然因全身多處擦挫傷立即送醫，仍在今天凌晨4點左右，院方宣告不治身亡。
據了解，施翁昨天下午4點多時，未行走行人穿越道，由北往南穿越桂林路，但在途中遭一名騎乘機車的董男撞上，施翁當場在空中翻了一圈，倒臥在馬路中間，手上的東西也散落一地。
警消獲報到場時，全身多處擦挫傷的施翁還有意識，但無法清楚言語，立即將他送醫救治，只是不幸的是在今天凌晨4點多時，院方宣佈不治；雖然施翁獨居，但警方還是聯繫上家屬製作筆錄。
至於肇事原因，雙方經員警觀察都未有飲酒狀況，董男則稱，有看到有人從左側衝出，但他要煞車閃避時已經來不及，詳細肇事原因還有待警方釐清。
萬華分局也呼籲，用路人駕駛車輛時，應隨時注意車前狀況，另外行人穿越道路時，請依規定行走行人穿越道並注意左右來車。警方將持續加強取締行人違規，呼籲用路人勿心存僥倖，以免發生事故。
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