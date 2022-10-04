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畫面曝光！違停女開賓士直撞 人孔蓋工人慘被捲車底

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區昨天發生一起車禍，一名女子駕駛賓士車由紅線旁起步，未注意到前方人孔蓋上有工人施工，直接撞上並將他捲入車下，所幸只釀輕傷，送醫後無大礙；警方到場並未發現酒測，肇事原因還要調查，違停部分將舉發開罰。

桃園警分局調查，39歲張姓女子昨天下午1時46分許，由新埔六街50號前駕駛轎車要離開，但她起步時未注意前方坐在人孔蓋上施工的陳姓工人（36歲），直接撞上陳男背部，將他整個人壓在車下，導致他手臂、胸、背受擦挫傷。

網友將影片分享至「社會事新聞影音」，畫面中可見陳男是腿部在地下道，上半身外露坐在馬路上，並未看到張女車輛朝自己衝來，他挨撞後安全頭盔也被撞飛到一旁、整個人被壓在車身下；一旁民眾見狀趕緊報警，確認陳男無大礙後請張女移開車輛。

警方獲報後，趕抵現場並將陳男送醫，所幸他並無大礙；駕駛張女經酒測值為0，肇事責任還在調查釐清中，但警方已先針對違規停車部分對她開罰。

警方呼籲，汽機車駕駛人應隨時注意前方動態，以避免發生交通事故。

陳姓工人昨天坐在人孔蓋上作業，被捲入後方張姓女子車下，雖受擦挫傷，但並無大礙。記者楊湛華／翻攝
陳姓工人昨天坐在人孔蓋上作業，被捲入後方張姓女子車下，雖受擦挫傷，但並無大礙。記者楊湛華／翻攝
陳姓工人昨天坐在人孔蓋上作業，被捲入後方張姓女子車下，雖受擦挫傷，但並無大礙。記者楊湛華／翻攝
陳姓工人昨天坐在人孔蓋上作業，被捲入後方張姓女子車下，雖受擦挫傷，但並無大礙。記者楊湛華／翻攝
陳姓工人昨天坐在人孔蓋上作業，被捲入後方張姓女子車下，雖受擦挫傷，但並無大礙。記者楊湛華／翻攝
陳姓工人昨天坐在人孔蓋上作業，被捲入後方張姓女子車下，雖受擦挫傷，但並無大礙。記者楊湛華／翻攝
陳姓工人昨天坐在人孔蓋上作業，被捲入後方張姓女子車下，雖受擦挫傷，但並無大礙。記者楊湛華／翻攝
陳姓工人昨天坐在人孔蓋上作業，被捲入後方張姓女子車下，雖受擦挫傷，但並無大礙。記者楊湛華／翻攝

桃園 酒測

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