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酒後失控？北市怪男突朝清潔隊員噴水 網曝「不是第一次」

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名陳姓男子酒後失控，突持水管向垃圾車清潔隊員噴灑水柱，雖然隊員暫不追究，但萬華警分局西園路派出所獲報後，員警還是對陳男告誡一番，在陳允諾後員警才離去。

據了解，49歲陳男昨天酒後，見到垃圾車在住家門前收垃圾，陳男突然疑似情緒失控，拿起水管向清潔隊員噴灑，整起事件都被民眾拍下，po到臉書社團「我是萬華人」上，

警方獲報後，主動通知2人，清潔隊員表示暫時不追究，員警則前往陳男住家，當時他渾身酒氣，便多次向他告誡，陳男聽了後，連連稱是，員警見狀才離去。

不過，陳男行徑也有網友看不下去，認為這件事「太扯」，不應該如此對辛苦的清潔隊員，也有人直說「也不是第一次行為怪異被報警了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

丁男酒後失控朝清潔隊員噴水。記者邱奕能／翻攝
丁男酒後失控朝清潔隊員噴水。記者邱奕能／翻攝

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