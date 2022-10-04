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影／基隆工安意外！電梯突下墜 安裝電話線工人慘夾死
吳姓科技公司吳姓工人，今天下午到基隆市基金一路一間工廠電梯拉電話線，施工過程，搬運貨物時，電梯不明原因自5樓往下墜落，吳姓工人被卡在3、4樓間，當場慘死，警方採證調查釐清事故原因。
市警第四分局調查，今天下午2時許，某科技公司吳姓員工（57歲），在安樂區基金一路某企業公司進行電話線路工程施作，發生電梯墜落意外。
大武崙派出所獲報趕赴現場，見吳男倒掛卡在電梯與門柱外層，消防局救護人員到場，發現吳男已明顯死亡，身體變形卡在電梯縫隙。
警方到場拉起封鎖線採證調查， 鑑識人員檢視施工地點與電梯開關及線路，釐清墜落原因。大武崙派出所副所長江家宇說，吳男作業時，電梯突自5樓下墜，吳男當場死亡，已報請基隆地檢署偵辦，釐清事故原因。
警方說，當時電梯外還有其他工人在施作，發現電梯墜落卻無力阻止。一名工人向警方說，吳男搭乘電梯搬運貨物時，電梯突然急速下墜致吳男遭夾，他們也不知原因，有聽到滑了一下的聲音。
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