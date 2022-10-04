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北市男大生二度酒駕 松山警依現行犯逮捕

中央社／ 台北4日電

北市一名19歲蘇姓男大生今年8月因酒駕被吊扣駕照1年，不料他昨天凌晨飲酒休息後竟騎機車返家，行經市民大道遇警攔查，酒測值超標，被警方依公共危險罪現行犯上銬逮捕。

台北市警察局松山分局三民派出所員警昨天凌晨在市民大道執行勤務，發現一名男騎士面色潮紅且行車搖晃，現場攔查後進行酒精濃度吹氣測試，發現酒測值0.46毫克超標。

蘇男供稱，他是在10月2日深夜11時於市民大道上一間酒吧飲酒至3日凌晨0時許結束，大約喝了數罐啤酒，經休息片刻且自認無酒氣後，才騎乘機車返家，並坦承8月才遭查獲酒駕、駕照被吊扣1年。

全案詢後依刑法公共危險罪現行犯上銬逮捕。

松山分局今天透過新聞稿表示，2019年起立法院已經修法加重酒駕相關罰則，但少數民眾仍心存僥倖，統計今年至9月北市酒駕事故已發生96件，較去年全年100件、民國109年78件，呈現上升趨勢。

另，松山分局今年迄今已取締酒駕171件，將持續規劃勤務強力取締、遏止酒駕歪風，並呼籲民眾酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 北市 駕照

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