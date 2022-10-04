轟！自助洗車轎車竟爆炸起火 嚇壞網友驚：扯爆了

中壢一家自助洗車場一輛洗車車輛起火爆炸，業者PO網引起網友熱議。圖／取自榮民路自助洗車

桃園市中壢區榮民路一家自助洗車昨晚一名車主前往洗車，車子突然在洗車格內，突然「轟！」起火爆炸聲響，只見車子引擎室大火，車主急叫喊滅火器，該洗車場PO網引起網友熱議驚嚇，桃園市消防局今天下午表示，消防隊員趕到現場，該停放的轎車引擎室起火，民眾已自行撲滅。

中壢榮民路一家自助洗車場PO文及車輛起火爆炸影音，附上「都說洗車場不是改裝廠」「重點是危險改裝」及「不歡迎這樣的客人」字句，該PO文表示，再次強調不歡迎到現場進行維修、換機油、改裝行為的車輛，這裡是洗車場，昨天沒釀成更嚴重災害，「這樣危險行為非常可惡，你不專業跟不負責，請你找專業的修車廠去處理吧⋯」。

該PO網引起網友熱議、驚訝，有網友說，「扯爆了」、「注意這個男人太狠了」，有網友表示，洗車到一半，突然想吃串燒嗎？有人表示，實在太扯，然後火有撲滅嗎？車還開得走。也有網友說，「這才是真正爆改，夠兇狠」。