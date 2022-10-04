車行老闆詐保千萬判4年 繳25萬擔保可領回扣押瑪莎拉蒂

台中黃姓車行老闆因組織詐團，命同夥製造假車禍向保險公司詐保上千萬，刑事被依發起組織罪等判4年8月，案發時他名下1輛瑪莎拉蒂遭扣押，黃近期聲請發還；法院考量，該車2年前法拍未賣出，鑑價約150萬元並有欠費、設定動產抵押，裁定黃繳納25萬元擔保金准予發還，可抗告。

檢警調查，綽號「蟑螂」的黃男因經營案手車行，得知某些二手車市價低於保險公司估算金額，認為存有套利空間，指揮旗下多名同夥擔任製造假車禍的「車手」、以及假車禍後冒充駕駛並報案的「駕駛手」，製造假車禍後向多家保險公司詐保上千萬，被依發起組織罪、詐欺等判刑4年8月。

黃男事後向法院聲請發還扣押物，主張因該案被警方查扣名下1輛瑪莎拉蒂，偵查期間經拍賣未成功賣出，檢察官依當時鑑價命他提出30萬元供擔保，但因自己無法提供該金額，因此目前車輛仍在扣押中。

黃請法院審酌，該車歷經2年折舊，目前所餘價值應所剩無幾，表示自己願意提出5萬元擔保金，請求准予解除扣押發還車輛。

法院指出，該輛瑪莎拉蒂是黃男財產，若黃在判決確定後未能支付犯罪所得，該車可供追徵犯罪所得之用，然而考量車輛若久未行駛恐毀損或減低其價值，未必有利後續犯罪所得追徵。

法院審酌，該輛瑪莎拉蒂先前於2020年9月30日鑑價約為120萬元至150萬元，仍欠牌照稅5萬3095元、違規罰鍰3900元，並有設定動產抵押，債權人銀行至今年9月仍對該車有動產擔保債權餘額74萬7793元。