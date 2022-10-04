疑未保持車距釀禍 國一岡山路段8車追撞一度回堵6公里

國道1號南向高雄岡山路段345公里，今天下午同一路段發生2起追撞事故，一度造成車流回度，長達6公里；警方及高公局南分局獲報到場處理，現場共8車追撞，所幸，都無人傷亡受困，也無酒駕情勢，詳細事故原因，仍待警方釐清，該事故也於3時5分許排除，並恢復通行。

這起事故發生於今天下午2時3分，國道1號南向345公里處，相繼發生追撞事故，第一起共5車追撞，接著另一起則是3車追撞；事故也導致內側車道遭占用，一度導致車流回堵約6公里。

國道公路警察及高公局南分局獲報到，現場共有8輛肇事車輛，所幸都無人受困傷亡，初步調查也無飲酒情事，詳細事故原因仍待釐清。

警方表示，未保持行車安全距離，為國道十大因肇第一名，去年共有9989件國道因未保持行車安全距離造成的交通事故。