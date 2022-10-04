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竊嫌開機車置物箱偷錢 永康警鷹眼認出他2小時破案
36歲潘姓男子昨天下午3點多，在台南市永康區王行路涉嫌偷取女被害人機車置物箱內3千元，警方接獲報案調閱監視錄影器書面，一眼認出他是慣竊，為轄區列管治安顧慮人口，2小時後隨即查緝到案。據了解，潘作案後還沒來得及花用，3千元全數追回，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。
「我被偷了3千元，請警方處理！」台南市永康警分局昨天下午3點30分接獲陳姓婦人報案，她表示騎機車前往王行路友人住家聊天，機車鑰匙未拔，發現有宵小騎著腳踏車前來開啟機車置物箱行竊，遭竊走3000元。
永康分局龍潭派出所接獲報案後，由警員蔡羿存及張志愷展開調查，調閱監視器畫面後，警員一眼便認出竊嫌為轄內慣竊潘姓男子（36歲），蔡、張前往居所追查，潘嫌一開始還否認犯行，直到警員提示監視器畫面，才向員警表示因身無分文缺錢花用，見機車鑰匙未拔，心生歹念開啟置物箱行竊，但得手的贓款尚未花用，就被警察查獲。
永康警分局長甘炎民表示，派出所警員能積極調閱監視器比對，進而破獲機車置物箱竊盜案，表示肯定。同時呼籲，民眾如有竊盜被害案件，請立即報案，以免貽誤偵辦黃金時間；出門請務必將機車鑰匙拔起，避免造成財物損失。
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