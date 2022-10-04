快訊

僅花30元停車費中千萬！統一發票7-8月中獎清冊看這邊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小羽毛病逝：被奧斯卡封殺歧視的「樂觀人生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廟宇捐車遇老婦突病發 消防員急奔刑大借AED救命

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄鳳山雙慈殿今天捐贈救護車給消防局，正遇去廟裡拜拜的老婦人突然病發，現場救護人員見狀，趕緊廟前搶救生命，發現老婦停止心跳，直奔附近的高雄市刑大借AED，救回老婦一命。

鳳山鳳邑雙慈殿今天捐贈救護車與住警器1萬3600顆給高雄市政府，由市府副秘書長陳盈秀代表受贈。

今天上午9點20分，捐贈儀式開始前，劉姓婦人（75歲）在廟內拜拜後，由女兒騎機車準備載她回家，但她突然覺得身體不適倒在廟前路上，女兒驚惶失措，見廟前有不少消防局人員，趕緊上前求救。

準備參加捐贈典禮的消防局人員，趕緊衝出廟口，發現劉婦倒地不起，心跳停止，但待捐的救護車沒有AED（自動體外心臟電擊去顫器），救人黃金時間分秒必爭，因刑警大隊就在附近200多公尺外，消防局人員直奔刑大借AED，返回廟前，對老婦電擊1次，老婦即恢復心跳，馬上由據報趕抵的救護車，送往國軍高雄總醫院，挽回老婦一命。

據了解，高市刑大的AED電池今年6月逾使用效期，幸好警方檢查裝備已注意的效期，6月間才換過電池，今天及時救人一命，也令警、消直呼大幸。

高雄市消防局今天在鳳山雙慈殿，接受廟方捐贈救護車，緊急救突然病發的老婦人一命。記者林保光／翻攝
高雄市消防局今天在鳳山雙慈殿，接受廟方捐贈救護車，緊急救突然病發的老婦人一命。記者林保光／翻攝
高雄市消防局今天在鳳山雙慈殿，接受廟方捐贈救護車，緊急救突然病發的老婦人一命。記者林保光／翻攝
高雄市消防局今天在鳳山雙慈殿，接受廟方捐贈救護車，緊急救突然病發的老婦人一命。記者林保光／翻攝

救護車 AED 高雄市

延伸閱讀

高雄廟會當街封路放煙火 未申請路權警方祭出罰單

桃園消防局新公共藝術 575支LED可用手機遙控變色

消防員下水道救出8隻「黑拉拉幼犬」獸醫檢查後傻眼：這不是狗快放回去

影／中橫落石「一顆顆落眼前」 梨山救護車出勤遭直擊

相關新聞

嬰兒照護員涉違規滑手機！83分鐘沒發現嬰兒溢奶致死

康和基河產後護理之家嬰兒照護員盧姓女子，2019年間值小夜班，照顧出生未滿月的鍾姓嬰兒，涉嫌獨自放嬰兒在觀察室，長達83...

車行老闆詐保千萬判4年 繳25萬擔保可領回扣押瑪莎拉蒂

台中黃姓車行老闆因組織詐團，命同夥製造假車禍向保險公司詐保上千萬，刑事被依發起組織罪等判4年8月，案發時他名下1輛瑪莎拉...

疑未保持車距釀禍 國一岡山路段8車追撞一度回堵6公里

國道1號南向高雄岡山路段345公里，今天下午同一路段發生2起追撞事故，一度造成車流回度，長達6公里；警方及高公局南分局獲...

竊嫌開機車置物箱偷錢 永康警鷹眼認出他2小時破案

36歲潘姓男子昨天下午3點多，在台南市永康區王行路涉嫌偷取女被害人機車置物箱內3千元，警方接獲報案調閱監視錄影器書面，一...

廟宇捐車遇老婦突病發 消防員急奔刑大借AED救命

高雄鳳山雙慈殿今天捐贈救護車給消防局，正遇去廟裡拜拜的老婦人突然病發，現場救護人員見狀，趕緊廟前搶救生命，發現老婦停止心...

新屋台66線聯結車土石掉落 後方貨車打滑撞上分隔島

桃園新屋台66線與新文路口，今42歲的廖姓男子駕駛營業貨運曳引車由台66線直行往觀音方向發生廢棄物滲漏情形，後方61歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。