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廟宇捐車遇老婦突病發 消防員急奔刑大借AED救命
高雄鳳山雙慈殿今天捐贈救護車給消防局，正遇去廟裡拜拜的老婦人突然病發，現場救護人員見狀，趕緊廟前搶救生命，發現老婦停止心跳，直奔附近的高雄市刑大借AED，救回老婦一命。
鳳山鳳邑雙慈殿今天捐贈救護車與住警器1萬3600顆給高雄市政府，由市府副秘書長陳盈秀代表受贈。
今天上午9點20分，捐贈儀式開始前，劉姓婦人（75歲）在廟內拜拜後，由女兒騎機車準備載她回家，但她突然覺得身體不適倒在廟前路上，女兒驚惶失措，見廟前有不少消防局人員，趕緊上前求救。
準備參加捐贈典禮的消防局人員，趕緊衝出廟口，發現劉婦倒地不起，心跳停止，但待捐的救護車沒有AED（自動體外心臟電擊去顫器），救人黃金時間分秒必爭，因刑警大隊就在附近200多公尺外，消防局人員直奔刑大借AED，返回廟前，對老婦電擊1次，老婦即恢復心跳，馬上由據報趕抵的救護車，送往國軍高雄總醫院，挽回老婦一命。
據了解，高市刑大的AED電池今年6月逾使用效期，幸好警方檢查裝備已注意的效期，6月間才換過電池，今天及時救人一命，也令警、消直呼大幸。
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