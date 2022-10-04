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新屋台66線聯結車土石掉落 後方貨車打滑撞上分隔島

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園新屋台66線與新文路口，今42歲的廖姓男子駕駛營業貨運曳引車由台66線直行往觀音方向發生廢棄物滲漏情形，後方61歲的傅姓男子駕駛營業大貨車輾過廢棄物失控滑行，撞擊分隔島水泥護欄造成損壞，雙方經呼氣檢測酒測值均為0，並無人傷亡，整起事故詳細發生原因尚待警方調查釐清中。

今上午9時53分許，在新屋台66線與新文路口，廖男駕駛營業貨運曳引車由台66線直行往觀音方向發生滲漏土石，後方傅男駕駛營業大貨車輾過廢棄物失控滑行，撞擊分隔島水泥護欄，只見貨車前輪直接卡在分隔島上，保險桿掉落、輪胎也變形，擋風玻璃撞上電桿凹毀，而分隔島水泥護欄損壞、路牌基座毀損，散落一地。

警方獲報後替2名駕駛酒測，酒測值皆為0，後續財損及整起事故詳細發生原因尚待警方調查釐清中。

61歲的傅姓男子駕駛營業大貨車輾過廢棄物失控滑行，撞擊分隔島水泥護欄造成損壞。記者翁唯真／翻攝
61歲的傅姓男子駕駛營業大貨車輾過廢棄物失控滑行，撞擊分隔島水泥護欄造成損壞。記者翁唯真／翻攝
今42歲的廖姓男子駕駛營業貨運曳引車由台66線直行往觀音方向發生廢棄物滲漏情形。記者翁唯真／翻攝
今42歲的廖姓男子駕駛營業貨運曳引車由台66線直行往觀音方向發生廢棄物滲漏情形。記者翁唯真／翻攝

酒測 廢棄物

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