快訊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小S驚傳確診新冠！ 「小姐不熙娣」停錄一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲古蹟「林氏貞節牌坊」遭毀損 他亂塗紅漆遭判刑半年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市古蹟「林氏貞節牌坊」有174年歷史，紀念當年為童養媳的林春娘代夫行孝，也是大甲地區一處景點，鄒姓男子自稱「要讓觀光客看清楚上面文字」竟拿紅色顏料描繪碑文，犯後辯稱不知這樣有刑責，大甲區公所也因經費不足尚未修復，法院以毀損古蹟之附屬設施罪判鄒6月，可上訴。

檢警調查，鄒男（42歲）今年2月27日早上7點多到順天路、光明路交岔路口的「林氏貞節牌坊」，拿水彩筆沾紅色顏料把石碑文字描畫成紅色，大甲區公所、警方獲報到場查獲鄒，扣得他使用的水彩筆、顏料等，檢方依毀損罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

審理時，鄒辯稱不知該處是古蹟，也不清楚拿顏料去塗是犯法的。鄒於警詢時說，他在貞節牌坊塗鴉是希望觀光客來大甲參訪時，可以看清楚上面的文字，讓大家明白上面的故事。

鄒在偵查時供稱，自己非噴漆而是描繪上去，自己之前都用手機一個字一個字看才能了解，對牌坊很尊敬，不知道這樣有刑責。

法院審酌，依鄒男說法可知該處很多民眾去參觀，且石碑上文字記載歷史故事，其對石碑也報有尊敬情感，堪認其明知該石碑具有紀念意義，而屬於古蹟之附屬設施；況且，石碑上寫有「道光十九年」，鄒年紀42歲有相當智識，豈會不知不得破壞歷史古蹟，不採信其辯詞。

法院查，根據告訴代理人大甲區公所表示，該案石碑因經費不足，目前尚未修復，可知本案石碑應可修復，鄒行為雖沒改變古蹟整體完整性或發生重大變化，但顏料和石碑緊密結合黏著，以使本身歷史、文化或藝術價值遭貶抑，甚至修復過程減損材質，因此構成損毀。

法院考量，鄒男恣意破壞古蹟所為不可取，考量他犯後坦承已和大甲區公所成立調解，但目前只付第一期賠償金，依毀損古蹟之附屬設施罪判他6月，得易科罰金。

根據台中市文化資產處記載，林氏貞節牌坊建清領時期道光28年（西元1848年），典故源於林春娘從小因貧給大甲鎮余家當童養媳，婚夫余長榮赴鹿港經商不幸溺斃。林春娘當時年僅12歲，見余家喪子斷嗣，只有一個孤苦伶仃年老多病的婆婆乏人照顧，自此與婆媳相依為命，代夫行孝。

後來至道光13年（西元1833年）仕紳劉獻廷等報請旌表，道光16年（西元1836年）獲准建坊入祠，因家貧延至道光28年（西元1848年）在各官紳協助下，始建貞孝坊。

大甲林氏貞節牌坊有174年歷史。圖／取自台中市文化資產處
大甲林氏貞節牌坊有174年歷史。圖／取自台中市文化資產處

古蹟 台中市

延伸閱讀

全台首座「住宅與古蹟共存」大樓 保存左營舊城古蹟

護左營舊城 打造全台首座「住宅與古蹟共存」住宅大廈

玻璃帷幕超美！ 新舊交融的「嘉義市立美術館」 木構大廳、古蹟磚牆、湖水綠門框成為美拍新場域

流標12次…台南仁德大甲里民長年期待 活動中心終於動土

相關新聞

嬰兒照護員涉違規滑手機！83分鐘沒發現嬰兒溢奶致死

康和基河產後護理之家嬰兒照護員盧姓女子，2019年間值小夜班，照顧出生未滿月的鍾姓嬰兒，涉嫌獨自放嬰兒在觀察室，長達83...

廟宇捐車遇老婦突病發 消防員急奔刑大借AED救命

高雄鳳山雙慈殿今天捐贈救護車給消防局，正遇去廟裡拜拜的老婦人突然病發，現場救護人員見狀，趕緊廟前搶救生命，發現老婦停止心...

新屋台66線聯結車土石掉落 後方貨車打滑撞上分隔島

桃園新屋台66線與新文路口，今42歲的廖姓男子駕駛營業貨運曳引車由台66線直行往觀音方向發生廢棄物滲漏情形，後方61歲的...

大甲古蹟「林氏貞節牌坊」遭毀損 他亂塗紅漆遭判刑半年

台中市定古蹟「林氏貞節牌坊」有174年歷史，紀念當年為童養媳的林春娘代夫行孝，也是大甲地區一處景點，鄒姓男子自稱「要讓觀...

三個月取締111件未成年無照駕車 三峽警校園宣導交安

今年7月到9月，新北市三峽警方共取締111件未成年無照駕車，昨天三峽警方以「無照駕駛」「各式車體變更違規態樣」、「無號誌...

外車道「鬼切」內車道 女大生急轉撞上男大生釀2傷

19歲劉姓女子昨早騎乘機車行經台北市中山區建國北路、松江路口， 從最外側車道切入內道欲左轉時，直接碰撞22歲路姓男騎士，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。