大甲古蹟「林氏貞節牌坊」遭毀損 他亂塗紅漆遭判刑半年

台中市定古蹟「林氏貞節牌坊」有174年歷史，紀念當年為童養媳的林春娘代夫行孝，也是大甲地區一處景點，鄒姓男子自稱「要讓觀光客看清楚上面文字」竟拿紅色顏料描繪碑文，犯後辯稱不知這樣有刑責，大甲區公所也因經費不足尚未修復，法院以毀損古蹟之附屬設施罪判鄒6月，可上訴。

檢警調查，鄒男（42歲）今年2月27日早上7點多到順天路、光明路交岔路口的「林氏貞節牌坊」，拿水彩筆沾紅色顏料把石碑文字描畫成紅色，大甲區公所、警方獲報到場查獲鄒，扣得他使用的水彩筆、顏料等，檢方依毀損罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

審理時，鄒辯稱不知該處是古蹟，也不清楚拿顏料去塗是犯法的。鄒於警詢時說，他在貞節牌坊塗鴉是希望觀光客來大甲參訪時，可以看清楚上面的文字，讓大家明白上面的故事。

鄒在偵查時供稱，自己非噴漆而是描繪上去，自己之前都用手機一個字一個字看才能了解，對牌坊很尊敬，不知道這樣有刑責。

法院審酌，依鄒男說法可知該處很多民眾去參觀，且石碑上文字記載歷史故事，其對石碑也報有尊敬情感，堪認其明知該石碑具有紀念意義，而屬於古蹟之附屬設施；況且，石碑上寫有「道光十九年」，鄒年紀42歲有相當智識，豈會不知不得破壞歷史古蹟，不採信其辯詞。

法院查，根據告訴代理人大甲區公所表示，該案石碑因經費不足，目前尚未修復，可知本案石碑應可修復，鄒行為雖沒改變古蹟整體完整性或發生重大變化，但顏料和石碑緊密結合黏著，以使本身歷史、文化或藝術價值遭貶抑，甚至修復過程減損材質，因此構成損毀。

法院考量，鄒男恣意破壞古蹟所為不可取，考量他犯後坦承已和大甲區公所成立調解，但目前只付第一期賠償金，依毀損古蹟之附屬設施罪判他6月，得易科罰金。

根據台中市文化資產處記載，林氏貞節牌坊建清領時期道光28年（西元1848年），典故源於林春娘從小因貧給大甲鎮余家當童養媳，婚夫余長榮赴鹿港經商不幸溺斃。林春娘當時年僅12歲，見余家喪子斷嗣，只有一個孤苦伶仃年老多病的婆婆乏人照顧，自此與婆媳相依為命，代夫行孝。