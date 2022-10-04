三個月取締111件未成年無照駕車 三峽警校園宣導交安

今年7月到9月，新北市三峽警方共取締111件未成年無照駕車，昨天三峽警方以「無照駕駛」「各式車體變更違規態樣」、「無號誌路口停讓觀念」、「不當競速等違規罰則」等交通安全知識，派員到轄內各高中學校宣導，希望能防止未成年因無照駕車釀成交通事故。

三峽警方表示，無照駕駛、未戴安全帽等違規均列為專案取締項目，惡意與重大的違規，常導致事故發生造成家庭悲劇，且無照駕駛行為易成為賠償、事故責任歸屬與民事追究之焦點所在。為防止刑案發生及提升學子交通安全，警方除藉機與各學校成立聯合Line群組，加速彼此訊息交換傳遞，打造全方位的校園安全網絡外。

為防制青少年無照駕駛，昨天（3日）三峽警分局以「無照駕駛」「各式車體變更違規態樣」、「無號誌路口停讓觀念」、「不當競速等違規罰則」等交通安全知識，派員到明德高中進行交通安全宣導，希望能增加在學學子的交通知識，確保行的安全。

三峽警方說，當天宣導現場，由吉埔派出所所長張凱昱以轄內道路狀況，進行簡單易懂的講解。同時，結合實際案例呈現各類交通安全規則，最後以有獎趣味徵答，讓交通安全知識深印學生腦海。