外車道「鬼切」內車道 女大生急轉撞上男大生釀2傷

19歲劉姓女子昨早騎乘機車行經台北市中山區建國北路、松江路口， 從最外側車道切入內道欲左轉時，直接碰撞22歲路姓男騎士，兩人倒地受傷，所幸送醫治療後無大礙。

警方調查，劉姓女大生昨天上午騎乘機車，沿台北市民族東路東往西方向行駛，先右轉建國北路三段，再左急切至內側車道，欲左轉松江路，未料直接撞上內側同樣騎乘機車的路姓男大生。

兩人碰撞後失控摔車，身受擦挫傷，所幸送醫治療後無大礙，事後互未提告，警方仍釐清肇事原因及責任。

轄區中山分局警方指出，劉女在多車道左轉彎未先駛入內側車道，可能違反道路交通管理處罰條例第48條規定，可處600至1800元罰鍰。