嬰兒照護員涉違規滑手機！83分鐘沒發現嬰兒溢奶致死

康和基河產後護理之家嬰兒照護員盧姓女子，2019年間值小夜班，照顧出生未滿月的鍾姓嬰兒，涉嫌獨自放嬰兒在觀察室，長達83分鐘未查看，還在嬰兒室使用手機半小時，未即時發現嬰兒溢奶，送醫後併發肺炎、敗血性休克死亡。士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴盧女。

鍾姓嬰兒父母與康和基河產後護理之家簽約，2019年2月嬰兒出生後，媽媽和嬰兒2月20日入住，由護理之家照提供場所，照顧嬰兒。3月6日晚上6點15分起，媽媽餵奶後帶嬰兒回嬰兒室，當時依排班責任、負責照顧嬰兒的盧女，因嬰兒出生患有新生兒鵝口瘡，旋即推嬰兒進獨立隔間的觀察室，停留觀察室6分鐘後，從6點22分起回到嬰兒室，長達83分鐘未查看嬰兒狀態。

起訴指出，盧女當時在嬰兒室照顧另一名黃姓嬰兒，且違反護理之家規定，擅自帶手機進嬰兒室，使用手機約30分鐘，非因爲業務繁重無法妥善照顧嬰兒，共長達1小時23分未查看觀察室的嬰兒，直到7點25分再進入觀察室，發現嬰兒唇周發紺、無呼吸心跳，緊急送往新光醫院急救。嬰兒因缺氧性缺血性腦病變，昏迷需仰賴呼吸器，後續轉院治療，2019年12月6日因新生兒時期溢奶、併發肺炎，進而敗血性休克併多重器官衰竭死亡。

30歲盧女認罪坦承犯行。監視器畫面顯示，7點48分盧女進入觀察室發現嬰兒溢奶，先替嬰兒拍背，清除鼻腔、口腔分泌物，給予腳底板刺激反應，因嬰兒皮膚發紺，請求在6樓的李姓護理師協助，李女持續進行心肺復甦術，經救護人員送嬰兒到新光醫院急診搶救。

檢察官勘驗護理之家，從6樓嬰兒室到7樓嬰兒室，距離37.5公尺，一般步行時間為42秒；觀察室的透明玻璃，可從外觀察內部情形，護理台的監視器螢幕，可看到觀察室嬰兒情形。

康和士林之家、康和基河之家，雖立案分屬不同法人，但都是劉姓護理師統一調派人力，當班李姓護理師，會不定時巡視或給予協助照護。檢方函詢衛福部釋疑後，認定符合值班規定，李姓護理師得知消息後，2分鐘就到觀察室持續進行心肺復甦術，無延遲救護過失。

檢察官認定，嬰兒照顧員盧女案發時，因處理個人事務，未多加巡視嬰兒，非因當時業務繁重、配置人力不足，或無專業能力處理嬰兒易奶情形，而無法妥善照顧嬰兒，涉犯過失致死罪嫌，依法起訴。