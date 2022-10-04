戲水海底撈！他六輕北堤摸蛤仔掉新款iPhone 14 幸警幫找回
「摸蛤仔嘸兼洗褲，還掉了手機！」鄭姓男子和家人昨天到雲林六輕北堤海岸一帶賞海，並到海灘挖掘野生文蛤，原本玩得開心，不料一支剛買最新款的iPhone14不慎遺失，在海灘像海底針一般遍尋不著，只好報警求援，警方出動地毯式搜尋，竟在一草堆裡尋獲，失而復得，鄭男感謝警方協助。
雲林縣台西分局橋頭派出所昨天下午接獲民眾報案，指和家人到麥寮六輕的北堤海邊遊玩，一時沒注意遺失了手機，警員潘慶翰、林榮偉獲報趕往處理。
「警察先生請幫幫忙，我新買的iPhone14手機不見了，手機有客戶重要資料」31歲的鄭男焦急的向警察求助，指他與家人、朋友到麥寮六輕廠北門的海邊遊玩並挖野生蛤蜊，沒想到放在口袋的手機不見了，朋友幫忙撥打電話均無回應，在海灘找了老半天也找不著。
鄭男懷疑手機可能是放在褲袋不小心滑出，因海灘區很寬廣，像海底針找了許久仍沒找到，擔心手機被有心人士撿走，才向警方求助。
員警了解他們遊玩的動線後，即和其朋友與家人，循著動線展開地毯式搜尋，警方對焦急的鄭男說，出海口一帶手機訊號不良，所以，手機可能無法接通，如果再找不到，可透過手機基地台訊號再尋找。
大家合力搜尋了約10分鐘，最後員警在雜草堆發現藍色手機，確認是鄭男所掉落的新手機，新買手機失而復得，喜出望外，由於目前新款iPhone很難買，很多人買不到還得登記排隊預購，鄭男連聲感謝員警協助，並表示，花錢事小，但是手機裡有重要資料，掉了真的很麻煩，很感謝警察的幫忙。
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