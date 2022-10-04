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影／滯台移工催油門落跑 中警逮人發現是壽星還祝「生日快樂」
越南籍杜姓男子日前於北屯區一處工地附近看到警察，迴轉機車靠邊停，見警趨前，嚇得加足油門逃竄，甚至棄車徒步奔跑，但最後仍被警方壓制，警方發現他是已逾期居留的移工，被查獲當天還是他生日，僅能透過翻譯軟體祝福他後，依法送辦。
第五分局文昌所警員黃正佑、陳宗麟在上月30日下午5時許，巡邏經過北屯區經貿一路，注意到越南籍杜姓男子（33歲）騎機車要從工地大門騎出，但才騎出大門後看到警察，又迴轉靠邊停下，兩警見狀異狀，也迴轉前往盤查。
杜男見警方靠近後，突然加足機車油門，鑽回旁邊工地，警方見狀馬上追上攔查，杜不顧工地區內碎石顛簸，仍不肯停下，騎到中途，突然棄車徒步逃逸，打算翻牆，但兩警在後方緊追不捨，因杜發現欲逃逸的鐵門上鎖，無法開門，轉頭要換方向時，即被警方壓制在地。
杜男起初面對警方詢問，都不回應，但從皮夾拿出證件後，警方查出杜男是逾期居留的移工，而且查獲當天就是杜男生日，警方透過翻譯軟體，祝福杜男生日快樂，但也將全案依入出國及移民法，將杜移送法辦。
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