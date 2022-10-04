快訊

竹北市長參選人林冠年驚傳酒駕 民眾黨決議開除他黨籍

直播／疫情連九升！本土+49509 境外+65 病歿+31

核武列車開出、測試「末日武器」 專家：普亭在警告西方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華通緝男遇警盤查 女友面前爬窗墜樓不治

中央社／ 台北4日電

北市萬華區今天發生墜樓案，案發前死者30歲丁男和友人王男上午遇警盤查，一行人返回住處拿取證件，丁男被女友得知其因詐欺通緝，隨後欲爬窗逃逸卻失手滑落，送醫不治。

台北市警察局萬華分局西門町派出所員警今天上午8時許執行巡邏勤務時，於轄內昆明街發現有2名男子形跡可疑，隨即上前盤查，並陪同王男和另一名身分不明男子返回其附近租屋處拿取證件。

一行人抵達建物9樓後，執勤員警和王男在屋外走廊等候，另一名身分不明男子則進屋和女友郭女對談，事隔約8分鐘傳出郭女叫聲，隨即衝出屋外告知員警稱丁男墜樓，隨後發現丁男已傷重躺臥馬路上。

員警立即通報119救護，並在場戒護及疏導交通，但丁男送往台大醫院急救後，仍宣告不治。

經初步了解，郭女在屋內上網查知丁男為詐欺通緝犯後，丁男便說要爬窗逃逸，卻不慎失手滑落、墜樓。

萬華分局表示，全案後續將報請台北地檢署進行司法相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市警局萬華分局示意圖。記者李隆揆攝影／報系資料照
台北市警局萬華分局示意圖。記者李隆揆攝影／報系資料照

通緝 詐欺 北市

延伸閱讀

還原沈慧虹見面談話 柯文哲：曾提北市有缺但非交通局長

34歲男星自爆「交往14歲少女」 　兒童保護委員譴責：請分手

中市府員工墜樓盧秀燕難過哽咽 民代呼籲落實輕生防制

台中主計處女員工今午墜樓 3張紙電腦打字：對不起父母

相關新聞

台南仁德遊覽車修改工廠大火 6輛全毁

台南市仁德區中正西路1O11巷內一家遊覽車改體工廠，今天凌晨約5點21分突然起火冒煙，大火燃燒停放遊覽車鐵皮倉庫約29O...

男謊稱皮包遭竊 留假姓名電話詐騙善心店家300元遭訴

一名中年男子10月2日，涉嫌詐騙台北市北投區一家鍋燒意麵店，假裝借300元回家開鎖，還留下假的姓名電話、約定1小時後還錢...

嬰兒照護員涉違規滑手機！83分鐘沒發現嬰兒溢奶致死

康和基河產後護理之家嬰兒照護員盧姓女子，2019年間值小夜班，照顧出生未滿月的鍾姓嬰兒，涉嫌獨自放嬰兒在觀察室，長達83...

萬華通緝男遇警盤查 女友面前爬窗墜樓不治

台北市萬華區今天發生墜樓案，案發前死者30歲丁男和友人王男上午遇警盤查，一行人返回住處拿取證件，丁男被女友得知其因詐欺遭...

戲水海底撈！他六輕北堤摸蛤仔掉新款iPhone 14 幸警幫找回

「摸蛤仔嘸兼洗褲，還掉了手機！」鄭姓男子和家人昨天到雲林六輕北堤海岸一帶賞海，並到海灘挖掘野生文蛤，原本玩得開心，不料一...

影／滯台移工催油門落跑 中警逮人發現是壽星還祝「生日快樂」

越南籍杜姓男子日前於北屯區一處工地附近看到警察，迴轉機車靠邊停，見警趨前，嚇得加足油門逃竄，甚至棄車徒步奔跑，但最後仍被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。