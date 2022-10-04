萬華通緝男遇警盤查 女友面前爬窗墜樓不治

台北市萬華區今天發生墜樓案，案發前死者30歲丁男和友人王男上午遇警盤查，一行人返回住處拿取證件，丁男被女友得知其因詐欺遭通緝，隨後欲爬窗逃逸卻失手滑落，送醫不治。

台北市警察局萬華分局西門町派出所員警今天上午8時許執行巡邏勤務時，於轄內昆明街發現有2名男子形跡可疑，隨即上前盤查，並陪同王男和另一名身分不明男子返回其附近租屋處拿取證件。

一行人抵達建物9樓後，執勤員警和王男在屋外走廊等候，另一名身分不明男子則進屋和女友郭女對談，事隔約8分鐘傳出郭女叫聲，隨即衝出屋外告知員警稱丁男墜樓，隨後發現丁男已傷重躺臥馬路上。

員警立即通報119救護，並在場戒護及疏導交通，但丁男送往台大醫院急救後，仍宣告不治。

經初步了解，郭女在屋內上網查知丁男為詐欺通緝犯後，丁男便說要爬窗逃逸，卻不慎失手滑落、墜樓。

萬華分局表示，全案後續將報請台北地檢署進行司法相驗。

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