阿兵哥留言「你家馬桶會爆炸」挨告 不算恐嚇判免賠

高雄去年3月一艘造價2億元的漁船下水，往左傾後翻覆往下沉，黃姓網友在新聞報導下方留言稱「大港開唱就大港翻船，又久旱為不祥之兆」，鄭姓軍人跟著留言「接下來是你家馬桶爆炸」。黃認為遭恐嚇向鄭男求償10萬元，但法官認為不構成，判黃男敗訴。

判決指出，去年3月27日旗津一艘漁船下水，卻疑似重心不穩，整艘船下水後往左側傾斜，差點沉沒在高雄港內，畫面經媒體大肆報導，引起網友熱議，黃姓網友在新聞下方留言，稱「國軍失事都還沒公祭，就大港開唱音樂祭，大港開唱就大港翻船，又久旱為不祥之兆」。

鄭姓網友見狀，在黃男留言下方回覆「接下來是你家馬桶爆炸」，黃男當時認為鄭男在恐嚇他，截圖後對他提告，但檢方偵查後，認為罪證不足，不起訴鄭男。

後來黃男發現鄭男是職業軍人，擔心他在軍中具有特殊專長，預告爆炸已超越一般人所能容忍範圍，侵害到他居住安寧，另提民事求償10萬元。

鄭男挨告後喊冤，稱他不認識黃男，他只是引用網路上其他人的口頭禪，事後他覺得不妥，也把留言刪除，並沒有要恐嚇黃男意思。