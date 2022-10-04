割中市參選人布條人頭 男子稱吃了安眠藥意識不清所為

民眾黨台中市議員參選人江和樹掛在吉峰路的布條，日前被人割去他和黨主席柯文哲的頭像，案經霧峰警分局偵辦，今將涉嫌的何姓男子約談到案，訊問後依毀損、違反選舉罷免法等罪嫌將他函送法辦。

據了解，何姓男子（64歲）承認是他在本月一日深夜11時許拿美工刀割的，兩頭像就隨意丟在附近草叢，但他無政治意圖，可能是吃了安眠藥意識不清而為。

霧峰警分局吉峰派出所據報後，在附近草叢裡找到兩個被割掉的布條人像，經比對附近監視錄影，查出就住在布條懸掛處附近僅10多公尺的柯姓男子涉案，且有1支監視器還拍到他犯案的身影。