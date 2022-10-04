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割中市參選人布條人頭 男子稱吃了安眠藥意識不清所為
民眾黨台中市議員參選人江和樹掛在吉峰路的布條，日前被人割去他和黨主席柯文哲的頭像，案經霧峰警分局偵辦，今將涉嫌的何姓男子約談到案，訊問後依毀損、違反選舉罷免法等罪嫌將他函送法辦。
據了解，何姓男子（64歲）承認是他在本月一日深夜11時許拿美工刀割的，兩頭像就隨意丟在附近草叢，但他無政治意圖，可能是吃了安眠藥意識不清而為。
霧峰警分局吉峰派出所據報後，在附近草叢裡找到兩個被割掉的布條人像，經比對附近監視錄影，查出就住在布條懸掛處附近僅10多公尺的柯姓男子涉案，且有1支監視器還拍到他犯案的身影。
江和樹對何的說詞存疑，因為何在霧峰開店，有正常生意，而且若無意識下的行為，何以割的這麼準，且深夜還特別帶了美工刀去割。他說，不喜歡他可以，但請不要用這種方式處理。而且，割去他人頭像，讓他感受到深刻的恐嚇意味。
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