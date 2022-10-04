高雄廟會當街封路放煙火 未申請路權警方祭出罰單

高雄前金區某廟宇昨天舉行廟會遶境活動，結束前回到漢神百貨旁，竟圍路燃放鞭炮、煙火，濃煙瀰漫、炮聲擾人，經人錄影貼上網路，警方今天一查，發現廟方未申請路權，將對廟方祭出罰單。

據中央研究院人社中心地理資訊網文獻資料，這座廟宇主祀關聖帝君，是陳姓父子早在1937年自澎湖移至高雄設廟。

昨天這座廟舉行廟會遶境活動，昨晚信眾迎陣頭隊伍回廟，在廟旁高雄市前金區成功一路與新田路口，封路擺煙火、鞭炮，一時炮聲大作、煙霧瀰漫，有人不堪其擾，便錄下封路放煙火的影片，貼網抱怨「整個百貨商圈煙霧瀰漫，附近大樓住戶身陷PM2.5」，引起許多議論。