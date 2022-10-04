提升見警率 台南白河區重大死亡交通事故幅減少5成

十次車禍九次快，行車速度是交通故事發生主因之一，台南市白河警分局透過科技執法、提升見警率，強化民眾對速度管理及防禦駕駛的觀念，累計今年辦理交通安全宣導57場次，並加強移動式測速違規取締743件，今天統計，轄區今年至9月死亡車禍發生6件7人，比去年同期12件12人，大幅減少6件5人。

白河警分局分析，今年迄今(1月至9月)白河、東山與後壁3區，易肇事熱點、時段及原因，以白河區中山路段，聯外道路如新營與白河及東山的交通要道市172線及南314線、後壁區通往嘉義的台1線，還有連貫嘉義、白河、東山、柳營交通要道市165線居多。發生時間以早上9點到中午12點最多，有147件。

事故肇因以「未注意車前狀況」高達154件最多，其次是「未依規定讓車」123件，警方提醒汽機車駕駛人行經事故熱點時、路段，應減速慢行，確保行車安全。

警方表示，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條規定，駕駛汽車行車速度超過規定最高時速未逾10公里，施以勸導免予舉發；如速限40公里路段，警方會設定50公里以上測照舉發；另道路交通管理處罰條例第7條2規定，平面道路於100至300公尺前設置警方測速取締標誌，提醒駕駛人行經測速路段小心駕駛；汽車駕駛人，行車速度，如超過規定最高時速，或低於規定最低時速，將處以1200元至2400元罰鍰。