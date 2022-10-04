影／詐團疲勞轟炸 台中婦被騙走44萬 警阻時只剩8千
台中市王姓婦人6月間因有購買鍋子，上月接獲詐騙集團以「購物重複扣款、解除分期」的老哏詐騙時，不疑有他，依歹徒指示穿梭銀行ATM，陸續匯款44萬元，後有民眾察覺可疑，通知警方到場，王婦只剩手上還沒匯款的8000元，還直說「耳朵受不了了」。
第二警分局立人所警員李孟修、高慈佑，在上月29四晚間10時許，接獲民眾報案，王婦（62歲）在ATM前不斷拿著手機，聽取指示操作，疑似遭到歹徒詐騙，警方趕赴現場時，王婦手上拿著8000元尚未匯款，她直說，已經從晚上7點多，一路奔波市區各家銀行ATM，依照對方指示匯款了44萬元，「耳朵受不了了」。
警方詢問才知，王婦接到歹徒以網路購物分期錯誤，重複扣款的話術詐騙她，因王婦在今年6月間，曾在生活市集網路商店購買一個鍋子，當天突然接歹徒假冒的客服致電，告知她，因員工誤植訂單20筆，將會寄單到富邦銀行進行報銷，過沒多久又接到歹徒假冒台北富邦銀行客服致電，要她至ATM操作解除分期，她不疑有他，才會不斷依指示匯款。
警方事後已通知將王婦匯款的帳戶通報為警示帳戶，但是帳戶內的現金，部分已被歹徒提領，部分有圈存，實際上王婦損失多少，仍續後續統計調查，也將循線追查幕後的不法集團。
第二分局分局長陳家銘表示，分局與北區34家金融機構組成防詐聯盟，臨櫃詐騙受阻，可能模式改變到ATM，提醒民眾應注意客服不會在電話中指示民眾操作ATM，且無論是「+886」、「+02」、「+03」等號碼，都有可能是詐騙電話，民眾應該要再三查證網路上來路不明的消息，保持警覺，並撥打165諮詢，避免遭詐致財產損失。
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