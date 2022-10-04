快訊

王子被爆遭鄰居投訴推媽媽出來道歉 毛弟不忍「還原事實真相」

台積宣布119年在地採購挺進60% 法人點名8上櫃公司受惠

國門解封在即 律師：居家隔離政策背後限制人身自由待商榷

影／詐團疲勞轟炸 台中婦被騙走44萬 警阻時只剩8千

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓婦人6月間因有購買鍋子，上月接獲詐騙集團以「購物重複扣款、解除分期」的老哏詐騙時，不疑有他，依歹徒指示穿梭銀行ATM，陸續匯款44萬元，後有民眾察覺可疑，通知警方到場，王婦只剩手上還沒匯款的8000元，還直說「耳朵受不了了」。

第二警分局立人所警員李孟修、高慈佑，在上月29四晚間10時許，接獲民眾報案，王婦（62歲）在ATM前不斷拿著手機，聽取指示操作，疑似遭到歹徒詐騙，警方趕赴現場時，王婦手上拿著8000元尚未匯款，她直說，已經從晚上7點多，一路奔波市區各家銀行ATM，依照對方指示匯款了44萬元，「耳朵受不了了」。

警方詢問才知，王婦接到歹徒以網路購物分期錯誤，重複扣款的話術詐騙她，因王婦在今年6月間，曾在生活市集網路商店購買一個鍋子，當天突然接歹徒假冒的客服致電，告知她，因員工誤植訂單20筆，將會寄單到富邦銀行進行報銷，過沒多久又接到歹徒假冒台北富邦銀行客服致電，要她至ATM操作解除分期，她不疑有他，才會不斷依指示匯款。

警方事後已通知將王婦匯款的帳戶通報為警示帳戶，但是帳戶內的現金，部分已被歹徒提領，部分有圈存，實際上王婦損失多少，仍續後續統計調查，也將循線追查幕後的不法集團。

第二分局分局長陳家銘表示，分局與北區34家金融機構組成防詐聯盟，臨櫃詐騙受阻，可能模式改變到ATM，提醒民眾應注意客服不會在電話中指示民眾操作ATM，且無論是「+886」、「+02」、「+03」等號碼，都有可能是詐騙電話，民眾應該要再三查證網路上來路不明的消息，保持警覺，並撥打165諮詢，避免遭詐致財產損失。

台中市王姓婦人在上月底接到歹徒詐騙電話，陸續匯款44萬元，警方阻詐時，王婦手上僅剩8000元。圖／第二警分局提供
台中市王姓婦人在上月底接到歹徒詐騙電話，陸續匯款44萬元，警方阻詐時，王婦手上僅剩8000元。圖／第二警分局提供

詐騙集團 客服

延伸閱讀

影／87歲老婦中愛情陷阱逾6次 子女聲請輔助宣告保老本

女重複按ATM！他上前見螢幕愣「餘額不足領啥？」 網狂打臉

註銷車牌占用一中商圈停車格 警速拖吊市民大讚

8旬老翁數次匯款被阻 這次詐團車手扮管家陪赴銀行被逮

相關新聞

台南仁德遊覽車修改工廠大火 6輛全毁

台南市仁德區中正西路1O11巷內一家遊覽車改體工廠，今天凌晨約5點21分突然起火冒煙，大火燃燒停放遊覽車鐵皮倉庫約29O...

爭睹「沙丁魚風暴」 4潛客險遭湧流吞噬

墾丁船帆石海域出現少見的「沙丁魚風暴」，吸引不少潛客朝聖。陳姓男子等4名潛客，1日下潛爭睹海洋奇景，被強勁湧流帶往4、5...

男謊稱皮包遭竊 留假姓名電話詐騙善心店家300元遭訴

一名中年男子10月2日，涉嫌詐騙台北市北投區一家鍋燒意麵店，假裝借300元回家開鎖，還留下假的姓名電話、約定1小時後還錢...

提升見警率 台南白河區重大死亡交通事故幅減少5成

十次車禍九次快，行車速度是交通故事發生主因之一，台南市白河警分局透過科技執法、提升見警率，強化民眾對速度管理及防禦駕駛的...

影／詐團疲勞轟炸 台中婦被騙走44萬 警阻時只剩8千

台中市王姓婦人6月間因有購買鍋子，上月接獲詐騙集團以「購物重複扣款、解除分期」的老哏詐騙時，不疑有他，依歹徒指示穿梭銀行...

苗栗婦存放銀行保險箱1金塊離奇消失 報警要銀行負責任

苗栗縣竹南鎮一名羅姓婦人控訴，多年前將嫁妝金飾存放在住家附近一家銀行保險箱，上周五前往查看時，赫然發現小布包內唯一塊重達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。