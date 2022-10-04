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苗栗婦存放銀行保險箱1金塊離奇消失 報警要銀行負責任

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮一名羅姓婦人控訴，多年前將嫁妝金飾存放在住家附近一家銀行保險箱，上周五前往查看時，赫然發現小布包內唯一塊重達5兩金塊竟離奇消失，行員說「銀行管控流程沒問題，可能是你自己忘記！」她懷疑遭竊報警。

羅婦說，她於民國104年租用銀行保險箱存放嫁妝金飾，其中有1塊重達5兩金塊、價值30多萬元，印象肯定很深刻，自己怎會忘記？且去年4月間丈夫去查看也還在，才隔一年多，竟就不見，懷疑遭竊。

她說，鑰匙是自己保管，丈夫要去查看也是向她索取鑰匙，昨再度去銀行理論，控訴銀行難道沒責任？銀行張姓襄理仍堅持總行說法「銀行管控流程沒問題，可能是你自己忘記！會配合警方調查。」

目前羅婦已向警方報案，警方則表示依法偵辦，會行文銀行調閱監視器畫面，追查有無可疑進出人員或事證。

一位資深警員說，由於報案人沒有拍照存證，金塊是否存放在保險箱，很難舉證，且消失的金塊長啥模樣也沒人知道，警方要下手查贓也沒線索，若無「竊盜」具體事證，可能最後會變成羅生門，求償無門。

對於婦人要銀行負責，銀行不願表示意見，說一切由總行發言，至截稿為止，總行尚無回應。

羅婦雖已向警方報案，警方也將依法偵辦，調閱監視器畫面，追查有無可疑事證。記者吳傑沐／攝影
羅婦雖已向警方報案，警方也將依法偵辦，調閱監視器畫面，追查有無可疑事證。記者吳傑沐／攝影

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