無外傷！沒穿上衣6旬男跪趴陳屍楊梅伯公岡公園

桃園楊梅伯公岡公園今清晨發現有一男子陳屍在公園天幕機電設施外，警方獲報後到場發其屍體無明顯外傷，初步排除他殺嫌疑；楊梅警分局確認死者身分為61歲楊姓男子，其近期身體不好有胃出血現象，目前警方已封鎖現場，確切死亡原因將待檢察官相驗釐清。

今上午6時20分許，有民眾向警方報案表示有男子跪趴在公園天幕機電設施外面，警方獲報後立刻在現場拉起封鎖線，發現男屍體外觀無明顯外傷，男子未穿著上衣，僅著外褲。消防人員到場後發現，其已明顯死亡。警方初步排除有他殺嫌疑。

據了解，楊男居住在楊梅大坡，過去有胃出血病史，且有飲酒習慣，不過確切死因將待檢察官相驗了解，警方也正聯絡家屬前來製作筆錄。

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