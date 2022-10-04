影／台61西濱大重機翹孤輪法辦！同夥殿後擋道下場出爐

台61西濱快速公路草漯段，1日有3名大型重機騎士被用路人拍到，其中疑似女騎士在「翹孤輪」，另兩人則騎車分別在內外車道殿後。留長髮的23歲男子昨晚到案，坦承翹孤輪的是他，警方詢後依公共危險罪嫌送辦，1名伴騎的車友也因違規被開兩張罰單。

「記者爆料網」流傳影片，有3輛紅牌大重機行駛在台61西濱快路道路草漯路段，其中在內側車道領頭者以「翹孤輪」方式行駛，阻礙通行，引發後方轎車不滿，頻按喇叭示警，但他們仍未收手。影片曝光後，引起網友痛罵是大重機騎士是「老鼠屎」。

片中翹孤輪的騎士留長髮，被網友肉搜臉書後，因見騎士為女性名字外加爆乳大頭貼，一度誤以為是女性，直到另有知情網友爆料「她」真正身分是男兒身。

轄區大園警分局獲報後，循車牌號碼通知翹孤輪的車主陳姓男子（23歲）到案，他昨晚到案後也坦承片中翹孤輪就是自己，詢後被依公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦，也依道路交通管理處罰條例43條危險駕駛舉發，最重可處2萬4000元罰鍰。