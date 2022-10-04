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遭爆性騷霸凌下屬如土皇帝 原能會主委5大聲明回應了

影／樹林警破骰子職業賭場 賭客全是泰國人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林警方，1日在龍興街查獲職業賭場，現場逮捕負責人羅女在內共21名泰國籍人士，其中還查獲1名逃逸移工、1名逾期居留女子，連同查扣賭資、賭金、賭具，一併帶回偵辦。

警詢後依賭博罪嫌函送羅女，賭客依社維法函送裁處，另違反入出國移民法部分，則依法送往移民署專勤隊收容。

據了解，賭場負責人羅姓女子（63歲），從泰國遠嫁台灣2、30年，現已取得我國身分，涉嫌從上個月（9月）初開始，租賃新北市樹林區龍興街租下1民宅2樓，以泰式骰子為號召，吸引泰籍同鄉呼朋引伴前來聚賭。

為避免轄區警方查緝，羅女刻意在租處門口裝上4支監視器，只要樓下稍有異樣，就會疏散賭客躲緝。日前樹林警方獲報，派員埋伏監控，上周六（1日）深夜10時許，見時機成熟，警方持搜索登門查察，果見負責人羅女及20名賭客在場聚賭，喝令所有人蹲下受檢。

警方逐一盤查賭客身分，赫見清一色都是泰國籍人士，賭客年齡最小30多歲，最大60歲，其中不乏是遠嫁台灣多年的泰籍新娘及泰籍移工，警方現場還查獲1名逃逸移工及1名逾期居留泰籍女子。

經搜扣現場57萬元賭資、2萬多元抽頭金、籌碼、賭具骰子等證物，一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪移送羅女，20名賭客依社維法函送裁處，另違反入出國移民法部分，則依法送往移民署專勤隊收容。

新北市樹林警方在龍興街破獲一職業賭場，現場20名賭客清一色都是泰國人。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方在龍興街破獲一職業賭場，現場20名賭客清一色都是泰國人。記者曾伯愷／翻攝
警方現場查扣賭資。記者曾伯愷／翻攝
警方現場查扣賭資。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方在龍興街破獲一職業賭場，現場20名賭客清一色都是泰國人。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方在龍興街破獲一職業賭場，現場20名賭客清一色都是泰國人。記者曾伯愷／翻攝
警方現場查扣賭具。記者曾伯愷／翻攝
警方現場查扣賭具。記者曾伯愷／翻攝

移民署 泰國

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