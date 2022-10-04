台中女騎車戴耳機 背包掉了路人追趕頭不回 靠警尋人

台中市陳姓女子在上月底騎機車上班途中，疑因戴耳機聽音樂沒注意，背包已掉落在路上，仍渾然不覺，後方的蔡姓女子發現後撿起，但追不上陳女，只好將背包送交派出所，警方花了1個小時的時間調閱車牌，總算通知到陳女領回，陳女得知蔡女好心撿包，也打電話致謝。

第三警分局立德派出所警員林茂英，上月30日在所內值勤時，蔡姓女子（39歲）拎著一個黑色大背包進入派出所，蔡女描述，當天騎車時，前方女騎士從機車腳踏墊掉落背包，她撿起後追上呼喊，但該名女騎士都沒聽到，因為追不上，也沒看到車牌號碼，所以交由警方失物召領。

警方獲報後，調閱監視器逐一過濾車輛，花了1個小時總算找到清晰的影像，順利確認車牌，趕緊致電陳姓女子（50歲）。

陳姓女子接到電話時，又驚又喜，直說當時是上班途中，平時習慣邊騎車邊聽藍芽耳機，可能音樂聲較大又聽得太入迷，沒有發現背包掉落，也沒有意識到後方有人嘗試叫住她，抵達公司發現背包不翼而飛，也正著急地沿路找尋。