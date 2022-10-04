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苗栗出租套房大樓火災 6人被救出3嗆傷送醫

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生/苗栗即時報導

苗栗縣頭份市蟠桃里一棟出租套房大樓，昨晚8點多傳出火警，火勢從4樓一間套房往樓上竄燒，消防局人車獲報抵達後，迅速疏散住戶，並協助6名受災戶逃離火場，其中有3人輕微嗆傷送醫，確切起火原因由警消調查中。

縣消防局第3救災大隊長黃錫君指出，火場為一棟7層樓的大樓，初判起火點在4樓，各樓層多數隔間為出租套房，救災人車抵達時，4樓有竄出明火，立即佈水線灌救。

同時指派人力疏散住戶，自起火樓層往上逐層搜索，共計救出6人，其中2名大人、1名小孩，有輕微嗆聲，救出後送往頭份市為恭醫院檢查，傷勢應無大礙。

頭份市長羅雪珠連夜到場關心受災民眾，並在臉書發文，請鄉親注意用電安全。

提醒鄉親，建築物通道不要堆積過多雜物，避免發生火災時延燒，平時並應注意用火用電安全及保持梯間通暢，並推廣裝設住宅用火災警報器，在火災發生時發揮示警效果，爭取逃生時間。

市長羅雪珠等民代昨晚也連夜前往現場關心受災住戶。圖／翻攝羅雪珠臉書
市長羅雪珠等民代昨晚也連夜前往現場關心受災住戶。圖／翻攝羅雪珠臉書
消防局人車獲報抵達後，發現4樓竄出明火，立即佈水線灌救。圖／民眾提供
消防局人車獲報抵達後，發現4樓竄出明火，立即佈水線灌救。圖／民眾提供

套房 火災

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