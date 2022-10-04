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舊帽換新帽狡辯非偷竊 台南警6小時逮安全帽竊賊送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

張姓男子昨天上午氣沖沖至台南市警二分局海安派出所報案，稱放置機車上的安全帽遭竊，卻莫名其妙換成了頂老舊的安全帽，警方調閱周邊監視器後發現竊嫌徒步行竊，鎖定其機車以車追人，在北區將56歲高姓男子住處帶回調查，他辯稱以帽易帽，並非偷帽，被依竊盜罪嫌函辦。

警方調查，高以自身安全帽已老舊及尺寸不合為由，竟騎乘機車四處尋找同款四分之三型安全帽伺機行竊。昨天上午9時許行經中西區民生路二段時，發現停放在路旁機車上掛置照後鏡的安全帽新穎好看，竟下手行竊。

警方在高機車上起獲該頂安全帽，他辯稱，他是以帽易帽，並非偷帽。這理由令員警滿頭霧水，反問對方有同意以帽易帽？隨後，警方依竊盜罪嫌將他函送法辦外，並將安全帽通知張領回。

二分局海安派出所獲報，張稱其放置在機車上的1頂黑色安全帽遭竊，卻莫名其妙換成了1頂老舊的陌生安全帽，經員警受理後展開調查，並以案發地向外同心圓逐步調閱周邊監視器，發現是1名男子徒步所竊取，後續鎖定其機車以車追人，6小時後在北區順利找到高嫌，起獲該只安全帽。

附圖上方為張姓男子遭偷安全帽，下方則為高姓男子所有安全帽。圖／讀者提供
附圖上方為張姓男子遭偷安全帽，下方則為高姓男子所有安全帽。圖／讀者提供
台南高姓男子昨天上午9時許行經中西區民生路二段時，發現停放在路旁機車上掛置照後鏡的安全帽新穎好看，竟下手行竊，落網後竟辯稱以帽易帽。圖／讀者提供
台南高姓男子昨天上午9時許行經中西區民生路二段時，發現停放在路旁機車上掛置照後鏡的安全帽新穎好看，竟下手行竊，落網後竟辯稱以帽易帽。圖／讀者提供

監視器 竊盜 台南

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