舊帽換新帽狡辯非偷竊 台南警6小時逮安全帽竊賊送辦

張姓男子昨天上午氣沖沖至台南市警二分局海安派出所報案，稱放置機車上的安全帽遭竊，卻莫名其妙換成了頂老舊的安全帽，警方調閱周邊監視器後發現竊嫌徒步行竊，鎖定其機車以車追人，在北區將56歲高姓男子住處帶回調查，他辯稱以帽易帽，並非偷帽，被依竊盜罪嫌函辦。

警方調查，高以自身安全帽已老舊及尺寸不合為由，竟騎乘機車四處尋找同款四分之三型安全帽伺機行竊。昨天上午9時許行經中西區民生路二段時，發現停放在路旁機車上掛置照後鏡的安全帽新穎好看，竟下手行竊。

警方在高機車上起獲該頂安全帽，他辯稱，他是以帽易帽，並非偷帽。這理由令員警滿頭霧水，反問對方有同意以帽易帽？隨後，警方依竊盜罪嫌將他函送法辦外，並將安全帽通知張領回。