影／高雄男逆向追撞前車逃逸 警急追不捨令他投降
高雄蘇姓男子今天凌晨違規停車，遇警方盤查立即加速逃跑，連闖紅燈後，逆向追撞前方左轉的轎車逃逸，在員警尾隨追緝才轉回車禍肇事地點被捕，全案由警方依公共危險罪嫌移送法辦。
今天凌晨2時30分許，高雄市警小港分局漢民派出所員警經過小港區永順街，發現蘇姓男子（45歲）開車違停路旁，示意攔檢，但蘇即加速逃逸，並連闖3個燈，警方開警報器一路尾隨追緝，不久，蘇在小港區立群路與紹興街口，跨越車道逆向行駛，逆向撞上準備左轉的白色轎車逃逸。
員警目睹車禍發生，1人立刻加速追緝涉嫌肇事逃逸的蘇姓男子，另名警員停車查看被撞的張姓男子（30歲）傷勢，叫救護車將張送醫。張頭部受創紅腫暫無大礙。
蘇姓男子肇事逃逸，被警方尾隨追緝，直到立群路與沿海一路，再折返肇事地點，下車就擒，稱他與家人口角，心情不好，外出違規停車又遇警方攔查才加速逃跑。全案依公共危險、過失傷害罪嫌移送法辦。
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