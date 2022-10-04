影／高雄男逆向追撞前車逃逸 警急追不捨令他投降

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聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄蘇姓男子今天凌晨違規停車，遇警方盤查立即加速逃跑，連闖紅燈後，逆向追撞前方左轉的轎車逃逸，在員警尾隨追緝才轉回車禍肇事地點被捕，全案由警方依公共危險罪嫌移送法辦。

今天凌晨2時30分許，高雄市警小港分局漢民派出所員警經過小港區永順街，發現蘇姓男子（45歲）開車違停路旁，示意攔檢，但蘇即加速逃逸，並連闖3個燈，警方開警報器一路尾隨追緝，不久，蘇在小港區立群路與紹興街口，跨越車道逆向行駛，逆向撞上準備左轉的白色轎車逃逸。

員警目睹車禍發生，1人立刻加速追緝涉嫌肇事逃逸的蘇姓男子，另名警員停車查看被撞的張姓男子（30歲）傷勢，叫救護車將張送醫。張頭部受創紅腫暫無大礙。

蘇姓男子肇事逃逸，被警方尾隨追緝，直到立群路與沿海一路，再折返肇事地點，下車就擒，稱他與家人口角，心情不好，外出違規停車又遇警方攔查才加速逃跑。全案依公共危險、過失傷害罪嫌移送法辦。

蘇姓男子今天凌晨連闖紅燈後，逆向追撞前方的白色轎車逃逸。記者林保光／翻攝
蘇姓男子今天凌晨連闖紅燈後，逆向追撞前方的白色轎車逃逸。記者林保光／翻攝
蘇姓男子今天凌晨連闖紅燈後，逆向追撞前方左轉的轎車逃逸。記者林保光／翻攝
蘇姓男子今天凌晨連闖紅燈後，逆向追撞前方左轉的轎車逃逸。記者林保光／翻攝
蘇姓男子開車折返車禍肇事地就擒。記者林保光／翻攝
蘇姓男子開車折返車禍肇事地就擒。記者林保光／翻攝

車禍 救護車

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