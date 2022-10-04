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及時救援！台南永康女警6樓陽台拉住女子挽回寶貴生命
台南市一名22歲已婚女子上月30日晚上情緒失控，永康警分局大橋派出員警立即前往救援，發現她已翻過6樓陽台圍欄，她先生雙手穿過欄杆環抱著太太，員警見狀立即上前一起環抱夫妻，直至消防人員到場加入救護，成功將女子救下，阻止憾事，今獲警分局公開表揚。
大橋派出所警員陳明敏、李亞恆，9月30日晚間9點多接獲要輕生案件，到達現場後卻無法進入報案人住家，而此時報案人正抱著太太，無法放手幫員警開門。
女警陳明敏發現民眾住家門鎖除了可以用磁卡感應解鎖外，可輸入密碼解鎖，當下即隔著大門詢問報案人門鎖密碼，成功進入。進門後，映入眼簾的是該女已翻過陽台圍欄，報案人連同欄杆緊緊抱住太太。
陳明敏平日有做重訓 ，體力相當不錯，深怕報案人體力不支鬆手，導致該女一躍而下，立即上前環抱該對夫妻。一旁的李亞恆，引領消防人員加入救援工作，陳、李在旁與該女對話，分散她注意，幾經安撫終於順利將她拉入屋內，經初步檢查後並無大礙，旋即送往醫院就醫。
據了解，該女因長期情緒不穩定，而有輕生念頭，近來因為財務問題，發生爭執，導致太太情緒失控而有輕生行為，幸虧警消及時到場協助，阻止憾事發生，對員警積極協助表達十分感謝。
永康分局分局長甘炎民表示，自殺解決不了問題，卻留給家人無比悲痛，呼籲大家珍惜生命；也提醒民眾平日多關心身邊親友，如發現有情緒低落、憂鬱或透露自殺意念等訊息，應多予關心、陪伴及傾聽，才能避免憾事發生。
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