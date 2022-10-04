台南仁德遊覽車修改工廠大火 6輛全毁

台南市仁德區中正西路1O11巷內一家遊覽車改體工廠，今天凌晨約5點21分突然起火冒煙，大火燃燒停放遊覽車鐵皮倉庫約29O多坪，造成6輛遊覽新車全毁，火勢約在半小時後控制。起火真正原因待火災調查科人員鑑識釐清。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨5點2I分接獲民眾報案，位於仁德區中正西路11O1巷內名盛實業工廠失火。中心派出文賢等消防分隊到場。文賢消防分隊還在中正西路上就發現有大量濃煙，緊急請求支援，中心調派灣等8個消防分隊及第五大隊支援，共出動26輛消防車，58人搶救。

消防人員說，到場時有名男工人表示，鐵皮車庫內1沒人，車庫停放6輛改裝好遊覽車，每輛約8OO萬，損失約48OO萬元。當時已冒出火煙，連忙出水滅火。