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台南仁德遊覽車修改工廠大火 6輛全毁

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市仁德區中正西路1O11巷內一家遊覽車改體工廠，今天凌晨約5點21分突然起火冒煙，大火燃燒停放遊覽車鐵皮倉庫約29O多坪，造成6輛遊覽新車全毁，火勢約在半小時後控制。起火真正原因待火災調查科人員鑑識釐清。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨5點2I分接獲民眾報案，位於仁德區中正西路11O1巷內名盛實業工廠失火。中心派出文賢等消防分隊到場。文賢消防分隊還在中正西路上就發現有大量濃煙，緊急請求支援，中心調派灣等8個消防分隊及第五大隊支援，共出動26輛消防車，58人搶救。

消防人員說，到場時有名男工人表示，鐵皮車庫內1沒人，車庫停放6輛改裝好遊覽車，每輛約8OO萬，損失約48OO萬元。當時已冒出火煙，連忙出水滅火。

火勢約在5點56分控制，6點17分撲滅。至於起火原因待火災調查科人員鑑識查明。

台南市仁德區遊覽車工廠大火，消防人員出水搶救。記者黄宣翰/攝影
台南市仁德區遊覽車工廠大火，消防人員出水搶救。記者黄宣翰/攝影
台南市仁德區遊覽車工廠大火，消防人員出水搶救。記者黄宣翰/攝影
台南市仁德區遊覽車工廠大火，消防人員出水搶救。記者黄宣翰/攝影
台南市仁德區遊覽車工廠大火，消防人員出水搶救。記者黄宣翰/攝影
台南市仁德區遊覽車工廠大火，消防人員出水搶救。記者黄宣翰/攝影

遊覽車 台南 火災

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