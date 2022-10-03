男謊稱皮包遭竊 留假姓名電話詐騙善心店家300元遭訴

一名中年男子10月2日，涉嫌詐騙台北市北投區一家鍋燒意麵店，假裝借300元回家開鎖，還留下假的姓名電話、約定1小時後還錢，不料一去不復返，店家已報案提告詐欺罪。北投警方稍早表示，已鎖定居無定所的犯嫌，且通報協尋。

北投分局永明派出所表示，昨天下午2時許接獲轄區鍋燒意麵店家報案稱，有中年男子稱自己曾來店裡消費，今天因為皮夾被偷，身無分文，希望店家借他300元，用來回家開鎖，並承諾3時許會前來還錢。

鍋燒意麵店老闆認為，男子講話態度誠懇，且主動寫下字條留下姓名吳ＯＯ及市話和手機號碼等，誤信他會還錢，借出300元，但直到下午5時許，不見男子身影，直到查詢電話才發現是字條上的電話是假電話，驚覺遭騙。店家在社群臉書台北之北投幫分享遇到詐騙，提醒民眾勿上當，不料有彩券行和咖啡廳老闆留言稱遇到相同狀況。