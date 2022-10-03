寶馬男撞鳴笛警車昏迷指數3 親友：沒責怪警方之意

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導

高市顏姓男子昨午駕駛BMWX4行經台29線時，未注意旗山警分局鳴笛警車從山仙路左轉，當場撞擊後，再衝至對向撞上Nissan轎車，導致3車嚴重毀損、1警右手受傷，另2車4人受傷，其中顏傷及腦部，目前昏迷指數只有3，親友盼奇蹟出現，並在警方探視時指「沒責怪警方之意」。

旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員，昨天中午12時許，在轄區發現一名機車騎士未戴安全帽，疑似有酒容，欲趨前攔查，騎士卻加速逃逸。

警方尾追沒多久，未發現騎士蹤影，放棄追逐，警車行駛山仙路24巷支道，欲左轉台29幹道時，考量道路筆直，來往車輛常行駛快速，於是鳴警笛開啟警示燈警告。

未料，警車一出路口，左轉台29線幹道時，駕駛白色BMWX4的顏姓男子（37歲）直接撞上警車後，又往前飛衝至對向車道，和駕駛Nissan休旅車的林姓女子（22歲）相撞。

2車猛烈衝撞，顏男白車車身因二度被衝撞，前後車身被撞爛，安全氣囊爆開，林女則黑車車頭全毀、安全氣囊爆開，警車則車頭毀損。

事故發生後，造成警車上的陳姓警員右手擦傷，白車顏男當場頭部受傷、四肢大面積受傷，意識不清，車上張姓男子（30歲）四肢擦傷，另黑色駕駛林女四肢擦傷及車上林姓女子（28歲）腳擦傷。

顏男送往旗山醫院治療，旗山醫院表示，傷者因傷勢傷及頭部，腦部有血塊，今天雖未再出血，但腦壓仍高，目前昏迷指數3，仍持續在加護病房觀察。

警方派員前往醫院探視關懷傷者，顏男妻子、母親和女兒都在場，李姓親友隊警方表示，沒有責怪警方的意思，因為警方在執勤當中，沒有質疑警方執勤狀態，只期盼奇蹟出現，顏能早日甦醒。

至於BMW行車紀錄器顯示，有錄到一名機車騎士有戴安全帽經過現場，警方表示，該名騎士只是路人甲，並非警方追緝的未戴安全帽騎士。

旗山警分局警方昨午欲從山仙路左轉台29線時，鳴警笛仍被直行BMW轎車衝撞，警車車頭撞爛。圖／讀者提供
旗山警分局警方昨午欲從山仙路左轉台29線時，鳴警笛仍被直行BMW轎車衝撞，警車車頭撞爛。圖／讀者提供
高市旗山警分局警車左轉彎，撞上顏男所駕駛的白色BMW，白車又衝撞另一車，車身被二度衝撞，整輛撞爛。圖／讀者提供
高市旗山警分局警車左轉彎，撞上顏男所駕駛的白色BMW，白車又衝撞另一車，車身被二度衝撞，整輛撞爛。圖／讀者提供
高市旗山警分局警車昨午鳴笛左轉至台29線時，撞上白色BMW，白車又衝撞黑色Nissan轎車，致黑車車頭和左側側身被撞爛，安全氣囊爆開。圖／讀者提供
高市旗山警分局警車昨午鳴笛左轉至台29線時，撞上白色BMW，白車又衝撞黑色Nissan轎車，致黑車車頭和左側側身被撞爛，安全氣囊爆開。圖／讀者提供
高市旗山警分局撞上白色BMW，白車整輛車嚴重毀損，顏姓駕駛重傷，目前昏迷指數只有3。圖／讀者提供
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BMW 安全氣囊 機車騎士

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