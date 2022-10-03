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汽機車全停下！新店迷你馬左顧右盼逛大街 過馬路畫面曝民眾看傻

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影／父子為了錢吵架 樹林男子放火焚燒父親機車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區日前發生親子吵架，兒子憤而縱火燒父親機車的案件，警方獲報趕抵時，停放住家通道的機車正在燃燒，呂姓嫌犯並未逃離，員警趕緊取水滅火並通報消防隊，逮捕縱火嫌犯依公共危險罪嫌移送法辦。

警方是在9月29日下午2時許接獲報案，1名七旬老婦聲稱47歲的兒子和19歲孫子，為了錢在家裡大吵一架，孫子忿忿不平奪門而出，需要警方協助。

員警趕抵樹林區八德街報案地點，發現19歲呂姓男子在住家門前徘徊，旁邊有1輛機車正在燃燒，呂男坦承因為和父親吵架，一時氣憤縱火燒父親的機車洩憤。

員警喝斥，以機車停放位置，若火勢擴大將波及房屋，危及家人和鄰居生命財產安全，連忙拿附近水管嘗試滅火並通報119協助，同時以現行犯逮捕呂姓男子，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

消防隊撲滅火勢，機車椅墊和車體遭焚毀。記者林昭彰／翻攝
消防隊撲滅火勢，機車椅墊和車體遭焚毀。記者林昭彰／翻攝
員警獲報趕抵時，停放住家通道的機車正在燃燒。記者林昭彰／翻攝
員警獲報趕抵時，停放住家通道的機車正在燃燒。記者林昭彰／翻攝
縱火焚燒父親機車的呂嫌並未逃離現場，稍後被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
縱火焚燒父親機車的呂嫌並未逃離現場，稍後被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝

縱火 兒子

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