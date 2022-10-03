影／父子為了錢吵架 樹林男子放火焚燒父親機車

新北市樹林區日前發生親子吵架，兒子憤而縱火燒父親機車的案件，警方獲報趕抵時，停放住家通道的機車正在燃燒，呂姓嫌犯並未逃離，員警趕緊取水滅火並通報消防隊，逮捕縱火嫌犯依公共危險罪嫌移送法辦。

警方是在9月29日下午2時許接獲報案，1名七旬老婦聲稱47歲的兒子和19歲孫子，為了錢在家裡大吵一架，孫子忿忿不平奪門而出，需要警方協助。

員警趕抵樹林區八德街報案地點，發現19歲呂姓男子在住家門前徘徊，旁邊有1輛機車正在燃燒，呂男坦承因為和父親吵架，一時氣憤縱火燒父親的機車洩憤。