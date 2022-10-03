影／大型重機車禍2傷網熱議 瞬間撞擊聲嚇壞居民

桃園市21歲陳姓男子騎乘大型重機車今天凌晨由中壢往平鎮行駛，在延平路左轉中美路時，與另一輛機車陳姓男子發生車禍，瞬間強大撞擊聲響，嚇壞附近民眾，警方今天下午表示，該起車禍造成大型重機車騎士陳男左腳骨折、另一普通機車騎士陳男手腳擦挫傷，兩人送醫穩定，警方釐清肇事責任中。

警方表示，陳姓男子昨天深夜11時多騎乘大型重機車，由中壢延平路往平鎮方向行駛，陳男左轉中美路時，陳姓男子（21歲）騎乘機車往桃園方向直行，兩車在該路口直接撞擊，兩騎士噴飛路中，當下瞬間強大撞擊聲響，嚇壞附近居民，紛紛跑出查看，發現車禍事故。