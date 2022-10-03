影／新莊公車撞倒斑馬線上老翁 手腳血肉模糊緊急送醫

新北市新莊區中平路與幸福路口，今天下午4時許發生公車輾壓行人車禍，71歲周姓老翁走斑馬線過馬路，被正在轉彎的813路大台北公車撞倒，輾過右手，由救護車送往板橋亞東醫院救治，暫無生命危險。

警方初步調查，54歲詹姓司機駕駛813路公車，沿著新莊區幸福路行駛，行經中平路口準備左轉時，不慎撞到走在斑馬線過馬路的周姓老翁，一度受困在車底，手腳都有大面積撕裂傷。

消防隊獲報趕抵時，老翁已自行爬出車外，手腳滿是鮮血，初步檢傷發現右手開放性骨折、雙腳下肢挫傷，包紮止血後趕緊送醫急診。