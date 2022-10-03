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汽機車全停下！新店迷你馬左顧右盼逛大街 過馬路畫面曝民眾看傻

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影／新莊公車撞倒斑馬線上老翁 手腳血肉模糊緊急送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區中平路與幸福路口，今天下午4時許發生公車輾壓行人車禍，71歲周姓老翁走斑馬線過馬路，被正在轉彎的813路大台北公車撞倒，輾過右手，由救護車送往板橋亞東醫院救治，暫無生命危險。

警方初步調查，54歲詹姓司機駕駛813路公車，沿著新莊區幸福路行駛，行經中平路口準備左轉時，不慎撞到走在斑馬線過馬路的周姓老翁，一度受困在車底，手腳都有大面積撕裂傷。

消防隊獲報趕抵時，老翁已自行爬出車外，手腳滿是鮮血，初步檢傷發現右手開放性骨折、雙腳下肢挫傷，包紮止血後趕緊送醫急診。

警方表示，詹姓司機沒有飲酒，將依道路交通管理處罰條例第44條第二項，行經行人穿越道未禮讓行人先行通過，可處1200元以上3600元以下罰鍰，確切車禍事故原因，仍待進一步調查釐清。

公車撞上過馬路的老翁，消防隊員正在包紮止血。記者林昭彰／翻攝
公車撞上過馬路的老翁，消防隊員正在包紮止血。記者林昭彰／翻攝
左邊的公車轉彎時撞上過馬路的老翁。記者林昭彰／翻攝
左邊的公車轉彎時撞上過馬路的老翁。記者林昭彰／翻攝
老翁的手腳都有大面積撕裂傷，消防隊員正在包紮止血。記者林昭彰／翻攝
老翁的手腳都有大面積撕裂傷，消防隊員正在包紮止血。記者林昭彰／翻攝

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