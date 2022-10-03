台南晶英酒店食物中毒檢驗結果出爐 衛生局罕見移送偵辦

台南五星級晶英酒店上個月發生喜宴疑似集體食物中毒，造成171人不適，經衛生局採檢送驗，今天結果出爐，在一名廚工的檢體中驗出腸炎弧菌，食品環境則驗出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌，衛生局表示，因為人數多、為求謹慎，將把相關資料移請司法單位釐清責任歸屬。

衛生局表示，過去相關的案件如果因果關係明確，多數依照違反食品安全衛生管理法直接開罰，但晶英案件因為人數較多，後續將依「疑似食品中毒事件處理要點」及「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」移請司法單位辦理。

晶英在事情發生後，表達歉意，並承諾如果確定是飯店造成，將全額賠償新人，但還是有消費者不滿，在網上怒嗆。

晶英酒店上個月24日當天中午與晚上共有4場喜宴，賓客1000多人，從當晚就陸續傳出有人不適，包括上吐下瀉等腸胃道狀況，消費者紛紛就醫後，由醫院通報衛生局疑似食物中毒案件，原本傳出不適的客人約有70多人，但最後衛生局統計到26日，共有171人。

衛生局今天表示，針對通報病患及廚工進行採檢，檢驗通報病患9人及廚工32人，分別有7人及1人檢出腸炎弧菌陽性；相關食品環境檢體共29件則檢出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌，而當天的食物中並沒有生食，都是煮熟過的。但其中到底有沒有因果關係，或是哪一件食品或環境出問題，目前沒有明顯的結果。而腸炎弧菌與仙人掌桿菌都會引發人體腸胃道症狀。

衛生局表示，預防腸炎弧菌感染，應依循以下7原則：1.腸炎弧菌嗜鹽，生鮮魚貝類可用自來水充分清洗去除此菌。

2.腸炎弧菌對低溫極敏感，在10℃以下不但不生長且易致死，可用低溫冷藏方法防止繁殖。

3.生鮮及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用。避免二次污染，手、抹布、砧板和廚房器具於接觸生鮮海產後應用清水澈底洗淨。

4.腸炎弧菌不耐熱，在60℃經15分鐘即易被殺滅，故在食用前充分加熱煮熟是最好的預防方法，絕對避免生食。

5.煮熟的食物必須保存於夠高的溫度（至少需高於60℃），否則即需迅速冷藏至7℃以下，以抑制腸炎弧菌的生長。

6.生鮮與熟食不宜存放在同一冰箱或儲藏櫃，若不得已，須存於同一地點，熟食也應覆蓋完整並放在上層，以免遭受生鮮食品的污染。