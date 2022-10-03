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影／屋主抗議亂停車 竟把汽機車鎖成「命運共同體」丟泥巴

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東東港爆發停車糾紛，一名女駕駛把小客車停在路邊，遭屋主以影響出入為由鎖車，誇張的是，屋主竟把小客車跟一輛機車以鐵鍊鎖在一起，網友驚見拳頭全都硬，幾乎一面倒喊告，還有人笑稱「汽機車被命運鎖鏈鎖成命運共同體，真衰！」

這件停車糾紛發生於9月21日，因為PO上臉書爆料公社引發熱議。發文的王姓男子表示，被鎖車的是他太太，她在東港開店，當天從高雄開車到東港工作，因店門前被人停車，才把車停在不遠處的光復路二段，詎料下班卻發現車子被鎖，「老婆一直覺得我沒幫她出氣，還因此有點小口角」，他為此決定發文公開，希望到東港的外地人別再受害。

屏東東港發生停車糾紛，屋主不滿進出被阻，以鐵鍊把機車（左）跟小客車（右）鎖成命運共同體，少見的鎖車手法引發熱議。圖／取自爆料公社
屏東東港發生停車糾紛，屋主不滿進出被阻，以鐵鍊把機車（左）跟小客車（右）鎖成命運共同體，少見的鎖車手法引發熱議。圖／取自爆料公社

「停車地點沒畫停車格，是白線，路側還有紅磚人行道，並沒禁止停車標誌。」王先生說，她太太的店就在附近，店門口也是白線、未畫停車格，常一大早就被人停車，因無禁止停車標線，太太工作時也只能把車停到其他地方。

詎料當天卻被鎖車，王先生說，誇張的是，屋主竟還把一輛也停在附近的機車跟小客車鎖在一起，騎機車的一位年輕小妹發現爆出紛爭，出來查看嚇跑，後來檢視發現車頂被丟泥巴，屋主開鎖時大聲咆哮，承認上鎖丟泥巴，但一位同住的老太太不停道歉。

王先生說，太太的車是鍛造鋁圈，連同維修、清洗加上代步交通費，花了6、7萬元，今天將正式檢附單據報案求償，「停在路邊若有違規，我們願受罰，但也要給屋主一個警惕，文明社會哪有把兩台不相干的汽機車一起鎖的，誇張。」

此案引發熱議，網友幾乎一面倒喊告，還有人讚稱「告起來賺個年終」，有網友不相信此事發生在台灣，留言指，「不要騙了，是在大陸拍的吧」。

屋主今天相當低調，不願多說明，僅表示當天已有人道歉。

東港警方表示，當天經警員到處調處，雙方未發生衝突，處理警員亦告知屋主不可以鎖車，並提醒車主若車輛有損害可提出毀損告訴，或循民事途徑求償。

東港警分局表示，此案已構成民事侵權行為，如造成車輛損害，甚至可提出刑事毀損告訴，若民眾認有已有妨害自由堅持提告，員警會依規定受理，呼籲民眾遇到停車糾紛報警處理，不應私自上鎖，以免造成衝突。

律師范仲良表示，屋主行為已妨害他人行動自由，涉及刑法強制罪，若車主可提出損害證明，另可提出民事賠償，至於屋主主張當天已道歉，也要看車主是否接受，才有可能進一步調解。屋主若認為門前常遭人停車影響出入，可向主管機關申請畫設紅線，但是否畫設需經交通主管機關評估。

東港光復路二段發生停車糾紛，案發地點畫設白線，路側有紅磚人行道，屋主抱怨進出受阻鎖車。圖／取自GoogleMaps
東港光復路二段發生停車糾紛，案發地點畫設白線，路側有紅磚人行道，屋主抱怨進出受阻鎖車。圖／取自GoogleMaps

東港

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