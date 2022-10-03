快訊

蔡壁如檢舉鏡電視申照疑涉不法 士檢：已分他字案

那個男人回來了！韓國瑜助選為「她」站台 合體影片曝光

三峽消防隊員路見車禍即刻救援 半個月2次

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市消防局隆恩分隊小隊長張秉祐、義消林昱佑，昨天在三峽區遇見車禍，有機車騎士受困汽車底下，連忙與現場民眾合力救出傷者，交由救護車送醫。這是繼三峽消防分隊2周之前偶遇車禍，再一次路見急難、即刻救援，挽救寶貴生命。

機車與休旅車發生車禍，騎士一度受困車底。記者林昭彰／翻攝
機車與休旅車發生車禍，騎士一度受困車底。記者林昭彰／翻攝

張秉祐昨天下午3時許，外出執行安檢查察勤務結束，返隊途中經過三峽區中園街遇見機車與休旅車車禍，20歲賴姓騎士受困在車底動彈不得，情況危急，而住在附近的林昱佑剛好也路過，2人趕緊過去幫忙。

後來從休旅車上拿出千斤頂，與圍觀民眾合力抬高車身、救出機車騎士，稍後救護車趕抵，檢查發現傷者意識清楚、疑有氣胸狀況，迅速用長背板、頸圈固定，送往三峽恩主公醫院，診治之後無大礙。

巧合的是，上個月17日下午3時許，三峽消防分隊人車剛完成移地訓練，返隊途中經過三峽區介壽路、大同路口，遇到直行大型重機撞上違規左轉轎車事故，消防隊員趕緊衝過去協助失去意識的52歲張姓騎士送醫，將傷害降至最低程度。

機車與休旅車發生車禍，騎士受困車底，消防隊員和民眾協助脫困。記者林昭彰／翻攝
機車與休旅車發生車禍，騎士受困車底，消防隊員和民眾協助脫困。記者林昭彰／翻攝
機車與休旅車發生車禍，騎士受困車底，消防隊員和民眾協助脫困。記者林昭彰／翻攝
機車與休旅車發生車禍，騎士受困車底，消防隊員和民眾協助脫困。記者林昭彰／翻攝

車禍 機車騎士

延伸閱讀

影／三峽保全男涉偷拍百餘女裙下風光 警搜扣藏上萬照片檔硬碟

大推！新北三峽越南料理「西貢廚房」，道地南洋清爽風味，融入斗笠元素更接地氣

查獲44隻保育類鸚鵡來源不明 新北三峽飼主遭移送法辦

家境清寒小二男童疑因抓魚落水喪生 鄉公所免費處理後事

相關新聞

影／屋主抗議亂停車 竟把汽機車鎖成「命運共同體」丟泥巴

屏東東港爆發停車糾紛，一名女駕駛把小客車停在路邊，遭屋主以影響出入為由鎖車，誇張的是，屋主竟把小客車跟一輛機車以鐵鍊鎖在...

影／87歲老婦中愛情陷阱逾6次 子女聲請輔助宣告保老本

台中市八旬張姓婦人近年來已有多次遭歹徒利用「愛情」、「交友」為話術行詐，上月底，張婦又在網路遇到自稱退休機師的熟齡男子，...

台南晶英酒店食物中毒檢驗結果出爐 衛生局罕見移送偵辦

台南五星級晶英酒店上個月發生喜宴疑似集體食物中毒，造成171人不適，經衛生局採檢送驗，今天結果出爐，在一名廚工的檢體中驗...

畫面曝光 高雄警車左轉撞直行寶馬釀追撞5人傷

高市旗山警分局警方昨午追沒戴安全帽騎士，正當警方放棄追逐，從山仙路左轉台29線時，和一輛直行的BMWX4轎車相撞，猛烈撞...

影／桃園19歲男「想紅」拍警分局爆炸影片 被逮道歉了

桃園市大園區一名19歲男子昨天上傳一部影片至社群平台，片中疑似朝大園警分局發射爆裂物，引發爆炸；警方發現後今循線逮人，他...

北市警無人機隊今天成軍 副市長致詞：5台太少

台北市政府警察局成立「無人機隊」今天成軍，北市副市長彭振聲出席；這次無人機隊長由刑警大隊科技偵查隊長鄭國隆擔任隊長，期盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。