三峽消防隊員路見車禍即刻救援 半個月2次
新北市消防局隆恩分隊小隊長張秉祐、義消林昱佑，昨天在三峽區遇見車禍，有機車騎士受困汽車底下，連忙與現場民眾合力救出傷者，交由救護車送醫。這是繼三峽消防分隊2周之前偶遇車禍，再一次路見急難、即刻救援，挽救寶貴生命。
張秉祐昨天下午3時許，外出執行安檢查察勤務結束，返隊途中經過三峽區中園街遇見機車與休旅車車禍，20歲賴姓騎士受困在車底動彈不得，情況危急，而住在附近的林昱佑剛好也路過，2人趕緊過去幫忙。
後來從休旅車上拿出千斤頂，與圍觀民眾合力抬高車身、救出機車騎士，稍後救護車趕抵，檢查發現傷者意識清楚、疑有氣胸狀況，迅速用長背板、頸圈固定，送往三峽恩主公醫院，診治之後無大礙。
巧合的是，上個月17日下午3時許，三峽消防分隊人車剛完成移地訓練，返隊途中經過三峽區介壽路、大同路口，遇到直行大型重機撞上違規左轉轎車事故，消防隊員趕緊衝過去協助失去意識的52歲張姓騎士送醫，將傷害降至最低程度。
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