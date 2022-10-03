三峽消防隊員路見車禍即刻救援 半個月2次

新北市消防局隆恩分隊小隊長張秉祐、義消林昱佑，昨天在三峽區遇見車禍，有機車騎士受困汽車底下，連忙與現場民眾合力救出傷者，交由救護車送醫。這是繼三峽消防分隊2周之前偶遇車禍，再一次路見急難、即刻救援，挽救寶貴生命。

機車與休旅車發生車禍，騎士一度受困車底。記者林昭彰／翻攝

張秉祐昨天下午3時許，外出執行安檢查察勤務結束，返隊途中經過三峽區中園街遇見機車與休旅車車禍，20歲賴姓騎士受困在車底動彈不得，情況危急，而住在附近的林昱佑剛好也路過，2人趕緊過去幫忙。

後來從休旅車上拿出千斤頂，與圍觀民眾合力抬高車身、救出機車騎士，稍後救護車趕抵，檢查發現傷者意識清楚、疑有氣胸狀況，迅速用長背板、頸圈固定，送往三峽恩主公醫院，診治之後無大礙。