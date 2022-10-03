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影／桃園19歲男「想紅」拍警分局爆炸影片 被逮道歉了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一名19歲男子昨天上傳一部影片至社群平台，片中疑似朝大園警分局發射爆裂物，引發爆炸；警方發現後今循線逮人，他辯稱只是好玩、想紅，影片是後製特效、非實際爆炸，詢後被依恐嚇公眾罪送辦。

大園區張姓男子昨晚在個人抖音平台上傳一部影片，片中疑似在大園警分局前施放爆裂物；網路新聞影音平台轉載張的影片，稱他朝警分局發射爆裂物是「太歲頭上動土」，引起大園警方注意，清查後確認近期並未發生類似案件，轄區大園派出所經網路蒐證，今中午找到貼文的張男，將他帶回調查。

張男到案後辯稱，影片是3年前拍攝，加上後製影音效果後上傳至抖音平台，只是「好玩、想紅」，讓員警聽了直搖頭，詢後依恐嚇公眾罪移送桃園地檢署偵辦。而男子事後也將影片下架，並上傳澄清影音向警方致歉。

張男到案辯稱拍影片只是「好玩」。記者楊湛華／翻攝
張男到案辯稱拍影片只是「好玩」。記者楊湛華／翻攝
大園派出所將張男依恐嚇公眾罪移送法辦。記者楊湛華／翻攝
大園派出所將張男依恐嚇公眾罪移送法辦。記者楊湛華／翻攝
張男上傳澄清影片，向大園警分局致歉。記者楊湛華／翻攝
張男上傳澄清影片，向大園警分局致歉。記者楊湛華／翻攝

桃園 恐嚇 爆炸

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