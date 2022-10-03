影／桃園19歲男「想紅」拍警分局爆炸影片 被逮道歉了

桃園市大園區一名19歲男子昨天上傳一部影片至社群平台，片中疑似朝大園警分局發射爆裂物，引發爆炸；警方發現後今循線逮人，他辯稱只是好玩、想紅，影片是後製特效、非實際爆炸，詢後被依恐嚇公眾罪送辦。

大園區張姓男子昨晚在個人抖音平台上傳一部影片，片中疑似在大園警分局前施放爆裂物；網路新聞影音平台轉載張的影片，稱他朝警分局發射爆裂物是「太歲頭上動土」，引起大園警方注意，清查後確認近期並未發生類似案件，轄區大園派出所經網路蒐證，今中午找到貼文的張男，將他帶回調查。