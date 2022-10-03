靚房仲載男同事 飲料遭下白粉卻告不成 警察律師教自保

高雄黃姓女房仲開車載黃姓男同事出門，結果要就口時發現飲料遭黃男「偷加料」，黃女蒐集粉末報警，告黃男強制罪。但粉末未驗出毒藥物反應，且重量僅0.6公克，無法進一步檢驗成分，因罪證不足，不起訴處分。

曾任派出所長、律師郭晏甫指出，黃男行為使黃女對飲料產生疑慮，已構成毀損，還可要求黃男賠償損失、精神慰撫金，只是強制罪已獲不起訴，因屬同一人、同一事實，有不起訴效力問題，但強制罪、毀損是法律適用問題，黃女仍可提再議，爭取權益。

檢警調查，今年4月13日晚間8時許，黃女載黃男拜訪客戶，坐在右前座的黃男卻趁機在黃女飲料中加入不明粉末，黃女就口時發現杯原有粉末，裝作不知情繼續上路，沒料黃又再飲料裡偷倒粉末。

黃女等黃男下車後，傳訊質問黃男在飲料裡加了什麼，黃男卻打哈哈帶過，「那是3年前在大溪老街買的亞麻籽，可以養顏美容，不知道有沒過期」，還稱「如果有怪味，可能就是過期了」

事後黃女蒐集車上粉末，對黃男提告強制罪，檢方偵查時，黃男辯稱粉末是亞麻籽粉，可以養顏美容，他自己也有再吃，他想說跟黃女交情不錯，就把剩下的最後1包給他試用，只是當時可能「被鬼附身」，才會加入黃女飲料裡。

案發後，警方將黃女蒐集的粉末送往凱旋醫院化驗，未驗出毒物反應，檢方偵查時，也依職權徵詢高雄醫學大學、衛生局及民間檢驗公司，但醫院、衛生局等僅提供毒物檢驗，若要鑑定成分，因扣案粉末量僅0.6公克，無法進一步檢驗，最後因罪證不足，不起訴黃男。

飲料遭偷加料事件層出不窮，郭晏甫以警察實務經驗提供女性自保方式，他指出，若懷疑飲料、餐點遭參雜不明粉末，除保存粉末外，飲料、餐點也應保留一份，因飲料是液體，相較粉末而言，更好驗出可疑成分。若現場完整且還有證據，則應立即報警，由鑑識人員到場採證，避免檢體受汙染，影響刑事偵辦。

高雄市婦幼隊表示，防止被下藥，切忌不碰已開封或離開過視線飲料食物，若察覺遭人下藥，若發現得快，可喝大量的水催吐，若出現頭暈無力，則把握最短時間向可靠人求助。