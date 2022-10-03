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北市警無人機隊今天成軍 副市長致詞：5台太少
台北市政府警察局成立「無人機隊」今天成軍，北市副市長彭振聲出席；這次無人機隊長由刑警大隊科技偵查隊長鄭國隆擔任隊長，期盼藉由無人機隊配合犯罪偵查、集會活動蒐證，有效提升偵查效率。
目前北市警局警用無人機隊已配備5架高規格無人機，還有22名具專業飛行證照隊員，配置在各外勤單位，隨後候命出動。明天更加增列2架具紅外線熱顯像功能的無人機，並擴大飛手編組，提升機隊能量。
彭振聲致詞時說，認為無人機隊只有5台無人機太少，他認為應該擴編。在CCTV尚未裝更精密鏡頭前，這是必要的。
北市警局表示，轄區內機關林立、大型活動及集會遊行頻繁，治安及交通狀況較為複雜，過去員警執行犯罪偵查、聚眾維安及交通疏導等勤務，常受限於裝備及地形，而採地面蒐證或觀測，難以取得全面立體視角，影響執行勤務成效。
這次警用無人機不僅具備隱匿、機動、快速的特性，更重要的是可深入人員難以抵達場域，並可提供俯瞰視野，尤其是在偵辦刑案及執行維安任務時，可為員警取得戰術優勢地位，再搭配訊號傳輸及熱顯像等功能，保護著執勤員警，並提供即時戰情給指揮官，方便指揮官立即反應下達指令，大幅提升戰術執行成效及保障員警執勤安全。
另外，警用無人機隊亦可結合市警局 CCTV、PCam 及微波設備，即時傳送現場畫面，從地面到天空建構出立體蒐證面向， 全方面掌握現場維安狀況，成為守護北市治安不可或缺的大利器。
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