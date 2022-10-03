全方位蒐證維安零死角 北市警無人機隊全面啟動

為全方位蒐證維安零死角，北市警察局的無人機隊今天正式成軍並全面啟動。目前台北市警察局警用無人機隊已配有5架高規格無人機、22名具專飛行證照隊員，並將於民國112年增列兩架具紅外線熱顯像功能之無人機，擴大飛手編組，持續提升機隊能量。

台北市機關林立、大型活動及集會遊行頻繁、治安交通狀況較複雜，無人機隊將可協助取得全面立體視角，提升員警勤務成效。

台北市警察局表示，「Work Smart」一直是市長柯文哲的核心理念，「科技建警」也為重要警政策略，北市府自110年起，籌備規畫成立警用無人機隊，先輔導隊員取得無人機飛行專業證照，並導入適合北市勤務的無人機型，配置於各外勤單位，隨時候命出勤。

正因台北市轄內機關林立，常常有大型活動及集會遊行舉辦，治安交通狀況也相對複雜，過去員警執行犯罪偵查、聚眾維安及交通疏導等勤務，常受限於裝備及地形，而採地面蒐證或觀測，難以取得全面立體視角，影響執行勤務成效；警用無人機不僅具備隱匿、機動、快速之特性，更重要是可深入人員難以抵達之場域，提供俯瞰視野。

警察局表示，尤其是在偵辦刑案及執行維安任務時，可為員警取得戰術優勢地位，再搭配訊號傳輸及熱顯像等功能，警用無人機就像天空中的老鷹，用那雙銳利的鷹眼盯著目標，保護執勤員警，並提供即時戰情予指揮官。